https://ria.ru/20210706/migratsiya-1740098094.html

Минск заявил о готовности к переговорам по поводу нелегальной миграции

Минск заявил о готовности к переговорам по поводу нелегальной миграции - РИА Новости, 06.07.2021

Минск заявил о готовности к переговорам по поводу нелегальной миграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не против переговоров по вопросу противодействия нелегальной миграции, готов обсудить условия. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:28

2021-07-06T14:28

2021-07-06T14:53

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кгб белоруссии

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белоруссия

литва

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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не против переговоров по вопросу противодействия нелегальной миграции, готов обсудить условия."Мы это будем делать так, как это выгодно нам и насколько финансово мы сможем это обеспечить. Если кто-то хочет больше – пожалуйста, мы готовы сесть за стол и договориться, на каких условиях мы это будем делать", - приводит слова Лукашенко во вторник госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.По данным издания, на совещании о противодействии санкционным мерам в отношении Белоруссии глава государства высказался о претензиях Литвы по поводу борьбы с нелегальной миграцией на границе."Взвыли наши соседи. Другие попискивают, эти уже взвыли. "Ах, Беларусь, ах чуть ли не Лукашенко носит на плечах мигрантов на территорию Литвы". А вчера или позавчера заявили о том, что сократят регистрацию тех, кто прибывает из Беларуси (речь о сокращении сроков рассмотрения прошений о предоставлении убежища – ред.). Кому это сигнал? Если вы заявляете на весь мир, что вы еще быстрее будете регистрировать тех, кто бежит через Беларусь, они и будут бежать. Вы еще больше открываете окно для этих мигрантов", – сказал президент.Обращаясь к западным странам, Лукашенко призвал их самим разбираться с нелегальными мигрантами. "И не требуйте от нас излишек", - подчеркнул президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии. МИД Белоруссии заявил, что в качестве одной из ответных мер на санкции ЕС Минск начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом, поскольку не может выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных санкций.При этом Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Более тысячи нелегальных мигрантов было задержано на границе Литвы с Белоруссией с 1 июня, сообщила в понедельник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Власти Литвы 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210706/tranzit-1740090402.html

https://ria.ru/20210706/belorussiya-1740070600.html

сша

минск

белоруссия

литва

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