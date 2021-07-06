https://ria.ru/20210706/mezentsev-1740174725.html
Дмитрий Мезенцев провел встречу с главой Псковской области
Дмитрий Мезенцев провел встречу с главой Псковской области - РИА Новости, 06.07.2021
Дмитрий Мезенцев провел встречу с главой Псковской области
Решения VIII Форума регионов России и Белоруссии, состоявшегося 29 июня – 1 июля в Москве, а также растущую значимость военно-патриотической работы обсудили в... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T21:19
2021-07-06T21:19
2021-07-06T21:19
союзное государство
россия
михаил ведерников
дмитрий мезенцев
москва
белоруссия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Решения VIII Форума регионов России и Белоруссии, состоявшегося 29 июня – 1 июля в Москве, а также растущую значимость военно-патриотической работы обсудили в Пскове Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцева и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает Постоянный Комитет Союзного государства.Рабочая встреча состоялась по итогам традиционной встречи ветеранов войны и партизанского движения на Кургане Дружбы в Псковской области с участием российской и белорусской делегаций, а также представителей Латвии. Госсекретарь подчеркнул, что последовательная поступательная позиция президентов двух стран в защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, неизменное уважение к подвигу советского солдата, советского народа, внимательное отношение к ветеранам войны, труженикам тыла, сплачивают граждан наших стран, составляющих Союзное государство. Губернатор Псковской области отметил готовность провести совместную с белорусскими партнерами работу по дополнению Соглашения между правительством Республики Беларусь и администрацией региона о торгово-экономическом , научно-техническом и культурном сотрудничестве с учетом решений Форума регионов, посвященных совершенствованию системы государственно-муниципального управления, внедрению в практику управления современных цифровых методик ."Потенциал партнерских связей регионов с областями Беларуси, взаимодействие с правительством Республики Беларусь позволяют выйти на новый уровень взаимодействия, Постоянный Комитет Союзного государства будет этому содействовать", - отметил, в свою очередь, Мезенцев. Госсекретарь также передал главе области книгу "Подвиг советского народа бессмертен…", изданную по инициативе Союзного государства к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Ведерников попросил передать экземпляры книги и электронную версию издания в школы, средние специальные учебные заведения и вузы региона.
https://ria.ru/20210704/belorussiya-1739848837.html
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россия, михаил ведерников, дмитрий мезенцев, москва, белоруссия
Дмитрий Мезенцев провел встречу с главой Псковской области
Дмитрий Мезенцев провел встречу с главой Псковской области
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Решения VIII Форума регионов России
и Белоруссии
, состоявшегося 29 июня – 1 июля в Москве
, а также растущую значимость военно-патриотической работы обсудили в Пскове
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцева
и губернатор Псковской области Михаил Ведерников
, сообщает Постоянный Комитет Союзного государства.
Рабочая встреча состоялась по итогам традиционной встречи ветеранов войны и партизанского движения на Кургане
Дружбы в Псковской области
с участием российской и белорусской делегаций, а также представителей Латвии
.
Госсекретарь подчеркнул, что последовательная поступательная позиция президентов двух стран в защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, неизменное уважение к подвигу советского солдата, советского народа, внимательное отношение к ветеранам войны, труженикам тыла, сплачивают граждан наших стран, составляющих Союзное государство.
Губернатор Псковской области отметил готовность провести совместную с белорусскими партнерами работу по дополнению Соглашения между правительством Республики Беларусь и администрацией региона о торгово-экономическом , научно-техническом и культурном сотрудничестве с учетом решений Форума регионов, посвященных совершенствованию системы государственно-муниципального управления, внедрению в практику управления современных цифровых методик .
"Потенциал партнерских связей регионов с областями Беларуси, взаимодействие с правительством Республики Беларусь позволяют выйти на новый уровень взаимодействия, Постоянный Комитет Союзного государства будет этому содействовать", - отметил, в свою очередь, Мезенцев.
Госсекретарь также передал главе области книгу "Подвиг советского народа бессмертен…", изданную по инициативе Союзного государства к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Ведерников попросил передать экземпляры книги и электронную версию издания в школы, средние специальные учебные заведения и вузы региона.