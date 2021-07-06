https://ria.ru/20210706/meduchrezhdeniya-1740150332.html

На Ставрополье строят 29 медучреждений первичного звена

На Ставрополье строят 29 медучреждений первичного звена - РИА Новости, 06.07.2021

На Ставрополье строят 29 медучреждений первичного звена

Строительство 29 учреждений первичного звена здравоохранения и реконструкцию еще двух планируется начать на Ставрополье в текущем году, сообщил и.о. министра... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T18:16

2021-07-06T18:16

2021-07-06T18:16

ставропольский край

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

кочубеевский район

ставропольский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg

СТАВРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Строительство 29 учреждений первичного звена здравоохранения и реконструкцию еще двух планируется начать на Ставрополье в текущем году, сообщил и.о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.Строительство и реконструкция медучреждений проводятся в рамках краевой программы по модернизации первичного звена здравоохранения."В настоящее время по всем объектам 2021 года разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы, проводятся конкурентные процедуры по заключению контрактов на выполнение подрядных работ. В текущем году новая программа позволит в Ставропольском крае приступить к строительству 29 медучреждений и реконструкции еще двух объектов здравоохранения", - цитирует Савченко пресс-служба Минстроя Ставрополья.В ведомстве отметили, что благодаря программе в станице Старопавловской Кировского городского округа в данный момент уже идет строительство амбулатории модульного типа на 65 посещений в смену. Из федерального и краевого бюджетов на эти цели выделено порядка 70 миллионов рублей.Кроме того, как отметили в минстрое региона, уже заключены контракты на строительно-монтажные работы еще по семи объектам. Так, приступили к строительству врачебной амбулатории в селе Татарка и офиса врача общей практики в селе Сенгилеевском Шпаковского округа, новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в аулах Махач-Аул и Артезиан-Мангит Нефтекумского городского округа, в хуторе Рощинский Кочубеевского района, в хуторе Тамбукан и селе Сунжа-Ворошиловка Предгорного округа.

https://ria.ru/20210702/sanatorii-1739621057.html

кочубеевский район

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), кочубеевский район, ставропольский край, общество