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Ставропольский край
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На Ставрополье строят 29 медучреждений первичного звена
На Ставрополье строят 29 медучреждений первичного звена - РИА Новости, 06.07.2021
На Ставрополье строят 29 медучреждений первичного звена
Строительство 29 учреждений первичного звена здравоохранения и реконструкцию еще двух планируется начать на Ставрополье в текущем году, сообщил и.о. министра... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:16
2021-07-06T18:16
ставропольский край
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
кочубеевский район
ставропольский край
общество
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СТАВРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Строительство 29 учреждений первичного звена здравоохранения и реконструкцию еще двух планируется начать на Ставрополье в текущем году, сообщил и.о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.Строительство и реконструкция медучреждений проводятся в рамках краевой программы по модернизации первичного звена здравоохранения."В настоящее время по всем объектам 2021 года разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы, проводятся конкурентные процедуры по заключению контрактов на выполнение подрядных работ. В текущем году новая программа позволит в Ставропольском крае приступить к строительству 29 медучреждений и реконструкции еще двух объектов здравоохранения", - цитирует Савченко пресс-служба Минстроя Ставрополья.В ведомстве отметили, что благодаря программе в станице Старопавловской Кировского городского округа в данный момент уже идет строительство амбулатории модульного типа на 65 посещений в смену. Из федерального и краевого бюджетов на эти цели выделено порядка 70 миллионов рублей.Кроме того, как отметили в минстрое региона, уже заключены контракты на строительно-монтажные работы еще по семи объектам. Так, приступили к строительству врачебной амбулатории в селе Татарка и офиса врача общей практики в селе Сенгилеевском Шпаковского округа, новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в аулах Махач-Аул и Артезиан-Мангит Нефтекумского городского округа, в хуторе Рощинский Кочубеевского района, в хуторе Тамбукан и селе Сунжа-Ворошиловка Предгорного округа.
https://ria.ru/20210702/sanatorii-1739621057.html
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), кочубеевский район, ставропольский край, общество

На Ставрополье строят 29 медучреждений первичного звена

18:16 06.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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СТАВРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Строительство 29 учреждений первичного звена здравоохранения и реконструкцию еще двух планируется начать на Ставрополье в текущем году, сообщил и.о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.
Строительство и реконструкция медучреждений проводятся в рамках краевой программы по модернизации первичного звена здравоохранения.
"В настоящее время по всем объектам 2021 года разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы, проводятся конкурентные процедуры по заключению контрактов на выполнение подрядных работ. В текущем году новая программа позволит в Ставропольском крае приступить к строительству 29 медучреждений и реконструкции еще двух объектов здравоохранения", - цитирует Савченко пресс-служба Минстроя Ставрополья.
В ведомстве отметили, что благодаря программе в станице Старопавловской Кировского городского округа в данный момент уже идет строительство амбулатории модульного типа на 65 посещений в смену. Из федерального и краевого бюджетов на эти цели выделено порядка 70 миллионов рублей.
Кроме того, как отметили в минстрое региона, уже заключены контракты на строительно-монтажные работы еще по семи объектам. Так, приступили к строительству врачебной амбулатории в селе Татарка и офиса врача общей практики в селе Сенгилеевском Шпаковского округа, новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в аулах Махач-Аул и Артезиан-Мангит Нефтекумского городского округа, в хуторе Рощинский Кочубеевского района, в хуторе Тамбукан и селе Сунжа-Ворошиловка Предгорного округа.
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Ставропольский крайМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Кочубеевский районСтавропольский крайОбщество
 
 
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