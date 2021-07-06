На Ставрополье строят 29 медучреждений первичного звена
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
СТАВРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Строительство 29 учреждений первичного звена здравоохранения и реконструкцию еще двух планируется начать на Ставрополье в текущем году, сообщил и.о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.
Строительство и реконструкция медучреждений проводятся в рамках краевой программы по модернизации первичного звена здравоохранения.
"В настоящее время по всем объектам 2021 года разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы, проводятся конкурентные процедуры по заключению контрактов на выполнение подрядных работ. В текущем году новая программа позволит в Ставропольском крае приступить к строительству 29 медучреждений и реконструкции еще двух объектов здравоохранения", - цитирует Савченко пресс-служба Минстроя Ставрополья.
В ведомстве отметили, что благодаря программе в станице Старопавловской Кировского городского округа в данный момент уже идет строительство амбулатории модульного типа на 65 посещений в смену. Из федерального и краевого бюджетов на эти цели выделено порядка 70 миллионов рублей.
Кроме того, как отметили в минстрое региона, уже заключены контракты на строительно-монтажные работы еще по семи объектам. Так, приступили к строительству врачебной амбулатории в селе Татарка и офиса врача общей практики в селе Сенгилеевском Шпаковского округа, новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в аулах Махач-Аул и Артезиан-Мангит Нефтекумского городского округа, в хуторе Рощинский Кочубеевского района, в хуторе Тамбукан и селе Сунжа-Ворошиловка Предгорного округа.