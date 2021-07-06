https://ria.ru/20210706/mamonov-1740061138.html
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии артиста
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии артиста - РИА Новости, 06.07.2021
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии артиста
Музыкант и актер Петр Мамонов шестые сутки находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние остается крайне тяжелым, сообщила РИА Новости его... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:22
2021-07-06T11:22
2021-07-06T11:38
новости культуры
распространение коронавируса
коронавирус в россии
звуки му
петр мамонов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Музыкант и актер Петр Мамонов шестые сутки находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние остается крайне тяжелым, сообщила РИА Новости его супруга Ольга Мамонова.На прошлой неделе Мамонова сообщила, что ее супруг находится в реанимации с коронавирусом, вечером 1 июля он был подключен к аппарату ИВЛ."Все так же: шестые сутки он под ИВЛ, состояние оценивается врачами как крайне тяжелое", - сказала жена музыканта.Мамонов – основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му", музыкант снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.
https://ria.ru/20210414/mamonov-1727891385.html
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новости культуры, коронавирус в россии, звуки му, петр мамонов
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии артиста
11:22 06.07.2021 (обновлено: 11:38 06.07.2021)
Жена Петра Мамонова рассказала, что артист шестые сутки на ИВЛ, его состояние крайне тяжелое