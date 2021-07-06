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Киев блокирует вопрос восстановления экономических связей, заявили в ЛНР
Киев блокирует вопрос восстановления экономических связей, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.07.2021
Киев блокирует вопрос восстановления экономических связей, заявили в ЛНР
Киев продолжает блокировать переговоры по восстановлению социально-экономических связей с самопровозглашенными республиками Донбасса, сообщила во вторник... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:52
2021-07-06T17:52
луганская народная республика
донецкая народная республика
петр порошенко
оон
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Киев продолжает блокировать переговоры по восстановлению социально-экономических связей с самопровозглашенными республиками Донбасса, сообщила во вторник пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь.Ранее во вторник прошли переговоры экономической подгруппы контактной группы по Донбассу. Представитель пресс-службы делегации ЛНР ранее заявила, что на заседании будет обсуждаться вопрос восстановления социально-экономических связей между Киевом и республиками Донбасса."Заседание рабочей подгруппы по вопросам экономики и восстановления завершилось. Обсуждение ключевого вопроса подгруппы — восстановление социально-экономических связей через линию разграничения — Украина всё так же продолжает блокировать", - заявила Ковшарь журналистам.В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/donbass-1740069527.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210705/donbass-1739884857.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, петр порошенко, оон, киев, в мире
Киев блокирует вопрос восстановления экономических связей, заявили в ЛНР
17:52 06.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖитель Петровского района Донецка показывает последствия обстрела
Житель Петровского района Донецка показывает последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛНР обвинила Киев в блокировании вопроса восстановления экономических связей

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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Киев продолжает блокировать переговоры по восстановлению социально-экономических связей с самопровозглашенными республиками Донбасса, сообщила во вторник пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь.
Ранее во вторник прошли переговоры экономической подгруппы контактной группы по Донбассу. Представитель пресс-службы делегации ЛНР ранее заявила, что на заседании будет обсуждаться вопрос восстановления социально-экономических связей между Киевом и республиками Донбасса.
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"Заседание рабочей подгруппы по вопросам экономики и восстановления завершилось. Обсуждение ключевого вопроса подгруппы — восстановление социально-экономических связей через линию разграничения — Украина всё так же продолжает блокировать", - заявила Ковшарь журналистам.
В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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