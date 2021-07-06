Лавров призвал США к честности для стабильных отношений с Россией
02:05 06.07.2021 (обновлено: 02:07 06.07.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем
Лавров призвал США к честному взаимодействию с Россией для выстраивания стабильных отношений
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Если в США действительно хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией, то взаимодействовать нужно честно, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений", - сказал Лавров в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека".
Он напомнил, что российская сторона после саммита РФ-США в Женеве неоднократно подчеркивала, что результат работы на всех направлениях с Вашингтоном возможен только через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов "строго на паритетных началах", и на переговорах в Женеве возражений с американской стороны не прозвучало. Однако после саммита американские официальные лица вернулись к прежней линии в отношении Москвы, которая заключается в односторонних требованиях и угрозах, чтобы РФ изменила свое поведение, добавил российский министр.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.