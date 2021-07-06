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Лавров призвал США к честности для стабильных отношений с Россией

Лавров призвал США к честности для стабильных отношений с Россией - РИА Новости, 06.07.2021

Лавров призвал США к честности для стабильных отношений с Россией

Если в США действительно хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией, то взаимодействовать нужно честно, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T02:05

2021-07-06T02:05

2021-07-06T02:07

россия

сергей лавров

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владимир путин

москва

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в мире

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Если в США действительно хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией, то взаимодействовать нужно честно, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что российская сторона после саммита РФ-США в Женеве неоднократно подчеркивала, что результат работы на всех направлениях с Вашингтоном возможен только через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов "строго на паритетных началах", и на переговорах в Женеве возражений с американской стороны не прозвучало. Однако после саммита американские официальные лица вернулись к прежней линии в отношении Москвы, которая заключается в односторонних требованиях и угрозах, чтобы РФ изменила свое поведение, добавил российский министр.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

https://ria.ru/20210630/dipmissii-1739281191.html

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россия, сергей лавров, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире