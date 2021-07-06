Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/kuzbass-1740124732.html
Путин отметил "шахтерскую закалку" жителей Кузбасса
Путин отметил "шахтерскую закалку" жителей Кузбасса - РИА Новости, 06.07.2021
Путин отметил "шахтерскую закалку" жителей Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса, отметил "шахтерскую закалку"... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:37
2021-07-06T17:03
владимир путин
кемеровская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740132414_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_bd621e1fd0e8cafd094abeb719c7eb15.jpg
КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса, отметил "шахтерскую закалку" и "горняцкую смелость" его жителей."Знаю, что вы умеете преодолевать трудности, идти вперед, добиваться успехов. Шахтерская закалка, горняцкая смелость, прямота, стремление достичь рекордных результатов - все эти качества высоко ценятся жителями Кузбасса. Верю, что вместе мы добьемся поставленных целей, ради настоящего и будущего, ради наших детей, ради нашей России. С праздником, Кузбасс!" - сказал Путин.
https://ria.ru/20210706/putin-1740120755.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740132414_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ec0966200a2c7873b28c783e8c6e89a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, кемеровская область, общество
Путин отметил "шахтерскую закалку" жителей Кузбасса
16:37 06.07.2021 (обновлено: 17:03 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном вечере в Кемерово по случаю 300-летия Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном вечере в Кемерово по случаю 300-летия Кузбасса - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Путин отметил "шахтерскую закалку" и "горняцкую смелость" жителей Кузбасса

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса, отметил "шахтерскую закалку" и "горняцкую смелость" его жителей.
"Знаю, что вы умеете преодолевать трудности, идти вперед, добиваться успехов. Шахтерская закалка, горняцкая смелость, прямота, стремление достичь рекордных результатов - все эти качества высоко ценятся жителями Кузбасса. Верю, что вместе мы добьемся поставленных целей, ради настоящего и будущего, ради наших детей, ради нашей России. С праздником, Кузбасс!" - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин осматривает площадку строительства культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств в Кемерово - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 16:15
Путин поручил создать рабочие места в неугольных отраслях в Кузбассе
 
Владимир ПутинКемеровская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала