https://ria.ru/20210706/kuzbass-1740124732.html
Путин отметил "шахтерскую закалку" жителей Кузбасса
Путин отметил "шахтерскую закалку" жителей Кузбасса - РИА Новости, 06.07.2021
Путин отметил "шахтерскую закалку" жителей Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса, отметил "шахтерскую закалку"... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:37
2021-07-06T16:37
2021-07-06T17:03
владимир путин
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса, отметил "шахтерскую закалку" и "горняцкую смелость" его жителей."Знаю, что вы умеете преодолевать трудности, идти вперед, добиваться успехов. Шахтерская закалка, горняцкая смелость, прямота, стремление достичь рекордных результатов - все эти качества высоко ценятся жителями Кузбасса. Верю, что вместе мы добьемся поставленных целей, ради настоящего и будущего, ради наших детей, ради нашей России. С праздником, Кузбасс!" - сказал Путин.
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владимир путин, кемеровская область, общество
Путин отметил "шахтерскую закалку" жителей Кузбасса
16:37 06.07.2021 (обновлено: 17:03 06.07.2021)
Путин отметил "шахтерскую закалку" и "горняцкую смелость" жителей Кузбасса