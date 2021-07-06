https://ria.ru/20210706/kuzbass-1740124732.html

Путин отметил "шахтерскую закалку" жителей Кузбасса

Путин отметил "шахтерскую закалку" жителей Кузбасса - РИА Новости, 06.07.2021

Путин отметил "шахтерскую закалку" жителей Кузбасса

Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса, отметил "шахтерскую закалку"... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:37

2021-07-06T16:37

2021-07-06T17:03

владимир путин

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса, отметил "шахтерскую закалку" и "горняцкую смелость" его жителей."Знаю, что вы умеете преодолевать трудности, идти вперед, добиваться успехов. Шахтерская закалка, горняцкая смелость, прямота, стремление достичь рекордных результатов - все эти качества высоко ценятся жителями Кузбасса. Верю, что вместе мы добьемся поставленных целей, ради настоящего и будущего, ради наших детей, ради нашей России. С праздником, Кузбасс!" - сказал Путин.

https://ria.ru/20210706/putin-1740120755.html

кемеровская область

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владимир путин, кемеровская область, общество