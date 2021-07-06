https://ria.ru/20210706/kurs-1740090948.html

Официальный курс евро на среду снизился на две копейки

Официальный курс евро на среду снизился на две копейки - РИА Новости, 06.07.2021

Официальный курс евро на среду снизился на две копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,38 копейки - до 87,0034 рубля, курс доллара - на 8,8 копейки, до 73,266 рубля,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:46

2021-07-06T13:46

2021-07-06T13:46

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,38 копейки - до 87,0034 рубля, курс доллара - на 8,8 копейки, до 73,266 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 5,9 копейки, составив 79,4478 рубля.

https://ria.ru/20210703/kurs-1739702671.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика