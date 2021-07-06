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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210706/kurs-1740090948.html
Официальный курс евро на среду снизился на две копейки
Официальный курс евро на среду снизился на две копейки - РИА Новости, 06.07.2021
Официальный курс евро на среду снизился на две копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,38 копейки - до 87,0034 рубля, курс доллара - на 8,8 копейки, до 73,266 рубля,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:46
2021-07-06T13:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,38 копейки - до 87,0034 рубля, курс доллара - на 8,8 копейки, до 73,266 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 5,9 копейки, составив 79,4478 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на среду снизился на две копейки
13:46 06.07.2021
 
© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости

Официальный курс евро на среду снизился на две копейки, до 87 рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,38 копейки - до 87,0034 рубля, курс доллара - на 8,8 копейки, до 73,266 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 5,9 копейки, составив 79,4478 рубля.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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