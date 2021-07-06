Сербы в Косово вышли на улицы из-за нападений албанцев
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНастенное граффити на одном из домов города Косовская Митровица
БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости. В северной, населенной сербами части города Косовска-Митровица, вечером в понедельник граждане вышли на мирный протест из-за роста национализма и участившихся нападений албанцев, передает портал Kossev.
Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила 2 июля, что группа албанцев напала на сербского подростка близ города Вучитрн в Косово, сорвала с него крестик и жестоко избила, после чего тот попал в больницу. Отец 13-летнего пострадавшего подал заявление в полицию самопровозглашенной республики Косово, пока виновные не найдены.
Несколько десятков косовских сербов вечером в понедельник прошли шествием с национальным флагом от памятника князю Лазарю Косовскому в центре северной Косовска-Митровицы до моста через реку Ибар, разделяющего город на северную сербскую и южную албанскую части.
"Наша акция вызвана не отдельным инцидентом, а всеми, случившимися в этом году. Все они были направлены против сербской общины в Косово, с начала года их произошло 70", - цитирует портал одного из организаторов шествия Александра Арсениевича.
Он призвал международные организации в Косово прекратить выпускать политические заявления о соблюдении прав человека и "непосредственно вникнуть в ситуацию на местах".
"Тогда они увидят, что албанский национализм сейчас на подъеме – все сильнее и ярче горит", - подчеркнул представитель косовских сербов.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. Двенадцатого июня, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. Сейчас в международной миссии KFOR участвуют представители 28 государств, не все из которых являются членами НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.
В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому переселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. По версии Белграда, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовали свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях.
Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.