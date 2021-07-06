https://ria.ru/20210706/kosovo-1740072889.html

Сербы в Косово вышли на улицы из-за нападений албанцев

Сербы в Косово вышли на улицы из-за нападений албанцев - РИА Новости, 06.07.2021

Сербы в Косово вышли на улицы из-за нападений албанцев

В северной, населенной сербами части города Косовска-Митровица, вечером в понедельник граждане вышли на мирный протест из-за роста национализма и участившихся... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T12:40

2021-07-06T12:40

2021-07-06T12:40

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БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости. В северной, населенной сербами части города Косовска-Митровица, вечером в понедельник граждане вышли на мирный протест из-за роста национализма и участившихся нападений албанцев, передает портал Kossev.Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила 2 июля, что группа албанцев напала на сербского подростка близ города Вучитрн в Косово, сорвала с него крестик и жестоко избила, после чего тот попал в больницу. Отец 13-летнего пострадавшего подал заявление в полицию самопровозглашенной республики Косово, пока виновные не найдены.Несколько десятков косовских сербов вечером в понедельник прошли шествием с национальным флагом от памятника князю Лазарю Косовскому в центре северной Косовска-Митровицы до моста через реку Ибар, разделяющего город на северную сербскую и южную албанскую части."Наша акция вызвана не отдельным инцидентом, а всеми, случившимися в этом году. Все они были направлены против сербской общины в Косово, с начала года их произошло 70", - цитирует портал одного из организаторов шествия Александра Арсениевича.Он призвал международные организации в Косово прекратить выпускать политические заявления о соблюдении прав человека и "непосредственно вникнуть в ситуацию на местах"."Тогда они увидят, что албанский национализм сейчас на подъеме – все сильнее и ярче горит", - подчеркнул представитель косовских сербов.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. Двенадцатого июня, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. Сейчас в международной миссии KFOR участвуют представители 28 государств, не все из которых являются членами НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому переселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. По версии Белграда, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовали свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях.Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.

https://ria.ru/20210702/kosovo-1739558857.html

https://ria.ru/20210517/kosovo-1732365760.html

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россия, сербская православная церковь, освободительная армия косово, евросоюз, сербия, греция, справки, в мире