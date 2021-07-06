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Премьер Португалии заявил о "четвертой волне" коронавируса в стране
Премьер Португалии заявил о "четвертой волне" коронавируса в стране - РИА Новости, 06.07.2021
Премьер Португалии заявил о "четвертой волне" коронавируса в стране
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что страна столкнулась с "четвертой волной" коронавируса. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:16
2021-07-06T18:16
2021-07-06T18:16
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
антониу кошта
здоровье - общество
португалия
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в мире
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что страна столкнулась с "четвертой волной" коронавируса."Страна все еще находится перед лицом пандемии, можно сказать, мы столкнулись с ее четвертой волной. И мы не можем позволить себе отвлечься или расслабиться, от нас требуется ускорение процесса вакцинации", - приводит слова премьера газета Journal de Noticias.По данным минздрава, за последние сутки в стране было выявлено 2170 случаев COVID-19, один человек скончался.На прошлой неделе власти Португалии в связи с ростом случаев COVID-19 ввели в ряде районов страны, в том числе в столице Лиссабоне, комендантский час.
https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740045846.html
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коронавирус covid-19, антониу кошта, здоровье - общество, португалия, лиссабон (город), в мире
Премьер Португалии заявил о "четвертой волне" коронавируса в стране
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил о "четвертой волне" коронавируса в стране