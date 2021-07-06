Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740150568.html
Премьер Португалии заявил о "четвертой волне" коронавируса в стране
Премьер Португалии заявил о "четвертой волне" коронавируса в стране - РИА Новости, 06.07.2021
Премьер Португалии заявил о "четвертой волне" коронавируса в стране
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что страна столкнулась с "четвертой волной" коронавируса. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:16
2021-07-06T18:16
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
антониу кошта
здоровье - общество
португалия
лиссабон (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_e99d50dd010cf8d181bd49e438215649.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что страна столкнулась с "четвертой волной" коронавируса."Страна все еще находится перед лицом пандемии, можно сказать, мы столкнулись с ее четвертой волной. И мы не можем позволить себе отвлечься или расслабиться, от нас требуется ускорение процесса вакцинации", - приводит слова премьера газета Journal de Noticias.По данным минздрава, за последние сутки в стране было выявлено 2170 случаев COVID-19, один человек скончался.На прошлой неделе власти Португалии в связи с ростом случаев COVID-19 ввели в ряде районов страны, в том числе в столице Лиссабоне, комендантский час.
https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740045846.html
португалия
лиссабон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_0120ba0d7393981c4edc703291337bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, антониу кошта, здоровье - общество, португалия, лиссабон (город), в мире
Премьер Португалии заявил о "четвертой волне" коронавируса в стране
18:16 06.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПлощадь Россиу в Лиссабоне
Площадь Россиу в Лиссабоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил о "четвертой волне" коронавируса в стране

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что страна столкнулась с "четвертой волной" коронавируса.
"Страна все еще находится перед лицом пандемии, можно сказать, мы столкнулись с ее четвертой волной. И мы не можем позволить себе отвлечься или расслабиться, от нас требуется ускорение процесса вакцинации", - приводит слова премьера газета Journal de Noticias.
Премьер-министр Словении Янез Янша. Архив - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 10:17Распространение коронавируса
Премьер Словении призвал ЕС готовиться к четвертой волне коронавируса
По данным минздрава, за последние сутки в стране было выявлено 2170 случаев COVID-19, один человек скончался.
На прошлой неделе власти Португалии в связи с ростом случаев COVID-19 ввели в ряде районов страны, в том числе в столице Лиссабоне, комендантский час.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу КоштаЗдоровье - ОбществоПортугалияЛиссабон (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
08:08На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Ан-26 перед крушением на Камчатке не подавал аварийных сигналов
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
06:30На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26
Лента новостейМолния