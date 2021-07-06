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https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740102768.html
В Омской области запретили проводить массовые мероприятия из-за COVID-19
В Омской области запретили проводить массовые мероприятия из-за COVID-19 - РИА Новости, 06.07.2021
В Омской области запретили проводить массовые мероприятия из-за COVID-19
В Омской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом запретили проводить массовые мероприятия, сообщил журналистам губернатор Александр Бурков. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:49
2021-07-06T15:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
александр бурков
омск
коронавирус в россии
россия
омская область
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ОМСК, 6 июл - РИА Новости. В Омской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом запретили проводить массовые мероприятия, сообщил журналистам губернатор Александр Бурков.В конце июня из-за роста заболеваемости в Омской области оперштаб на 2 недели ограничил до 50% заполняемость учреждений культуры, театров, кинотеатров, спортивных сооружений. Количество заболевших коронавирусом начало расти в июне, поэтому в регионе снова начали увеличивать коечный фонд. Власти также продлили до 31 июля действие режима повышенной готовности и сохранили масочный режим и самоизоляцию для лиц старше 60 лет."На заседании оперативного штаба решили запретить проведение всех массовых мероприятий. Если говорить о крупных событиях, таких как "Королева спорта", принято решение перенести на месяц. Также необходимо усилить контроль за санитарным режимом на территории всех объектов экономической деятельности", - приводит слова Буркова пресс-служба правительства области.По его словам, заселение в санатории и дома отдыха будет проходить только при наличии документов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, власти решили установить ограничение пропускной способности для фитнес-центров, бассейнов и других крытых спортивных сооружений не более 50%.По оперативным данным, за сутки с 5 на 6 июля в регионе зарегистрировано 306 новых случаев коронавируса, 65 пациентов выздоровели, четверо умерли после заражения COVID-19.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр бурков, омск, коронавирус в россии, россия, омская область
В Омской области запретили проводить массовые мероприятия из-за COVID-19
14:49 06.07.2021 (обновлено: 15:24 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРека Омь, Комсомольский мост, Омский Государственный Музыкальный Театр
Река Омь, Комсомольский мост, Омский Государственный Музыкальный Театр - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

В Омской области из-за роста заболеваемости COVID-19 запретили проводить массовые мероприятия

Читать ria.ru в
ОМСК, 6 июл - РИА Новости. В Омской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом запретили проводить массовые мероприятия, сообщил журналистам губернатор Александр Бурков.
В конце июня из-за роста заболеваемости в Омской области оперштаб на 2 недели ограничил до 50% заполняемость учреждений культуры, театров, кинотеатров, спортивных сооружений. Количество заболевших коронавирусом начало расти в июне, поэтому в регионе снова начали увеличивать коечный фонд. Власти также продлили до 31 июля действие режима повышенной готовности и сохранили масочный режим и самоизоляцию для лиц старше 60 лет.
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"На заседании оперативного штаба решили запретить проведение всех массовых мероприятий. Если говорить о крупных событиях, таких как "Королева спорта", принято решение перенести на месяц. Также необходимо усилить контроль за санитарным режимом на территории всех объектов экономической деятельности", - приводит слова Буркова пресс-служба правительства области.
По его словам, заселение в санатории и дома отдыха будет проходить только при наличии документов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, власти решили установить ограничение пропускной способности для фитнес-центров, бассейнов и других крытых спортивных сооружений не более 50%.
По оперативным данным, за сутки с 5 на 6 июля в регионе зарегистрировано 306 новых случаев коронавируса, 65 пациентов выздоровели, четверо умерли после заражения COVID-19.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАлександр БурковОмскКоронавирус в РоссииРоссияОмская область
 
 
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