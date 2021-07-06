https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740102768.html

В Омской области запретили проводить массовые мероприятия из-за COVID-19

В Омской области запретили проводить массовые мероприятия из-за COVID-19 - РИА Новости, 06.07.2021

В Омской области запретили проводить массовые мероприятия из-за COVID-19

В Омской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом запретили проводить массовые мероприятия, сообщил журналистам губернатор Александр Бурков. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:49

2021-07-06T14:49

2021-07-06T15:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

александр бурков

омск

коронавирус в россии

россия

омская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597632083_0:384:2732:1921_1920x0_80_0_0_3372e76ecdedccab6c7fb67f4223be61.jpg

ОМСК, 6 июл - РИА Новости. В Омской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом запретили проводить массовые мероприятия, сообщил журналистам губернатор Александр Бурков.В конце июня из-за роста заболеваемости в Омской области оперштаб на 2 недели ограничил до 50% заполняемость учреждений культуры, театров, кинотеатров, спортивных сооружений. Количество заболевших коронавирусом начало расти в июне, поэтому в регионе снова начали увеличивать коечный фонд. Власти также продлили до 31 июля действие режима повышенной готовности и сохранили масочный режим и самоизоляцию для лиц старше 60 лет."На заседании оперативного штаба решили запретить проведение всех массовых мероприятий. Если говорить о крупных событиях, таких как "Королева спорта", принято решение перенести на месяц. Также необходимо усилить контроль за санитарным режимом на территории всех объектов экономической деятельности", - приводит слова Буркова пресс-служба правительства области.По его словам, заселение в санатории и дома отдыха будет проходить только при наличии документов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, власти решили установить ограничение пропускной способности для фитнес-центров, бассейнов и других крытых спортивных сооружений не более 50%.По оперативным данным, за сутки с 5 на 6 июля в регионе зарегистрировано 306 новых случаев коронавируса, 65 пациентов выздоровели, четверо умерли после заражения COVID-19.

омск

россия

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр бурков, омск, коронавирус в россии, россия, омская область