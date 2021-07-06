https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740060677.html

В Москве за сутки госпитализировали 1598 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1598 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 06.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1598 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировано 1598 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 659 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:18

2021-07-06T11:18

2021-07-06T11:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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москва

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1598 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 659 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 5498 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1598 человек. На ИВЛ находятся 659 человек", - говорится в сообщении.Также за сутки в столице скончались 114 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.Отмечается, что выздоровели 6019 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 194 207.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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