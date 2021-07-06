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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 06.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Чукотском автономном округе - 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:06
2021-07-06T11:06
2021-07-06T11:06
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чукотский автономный округ
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Чукотском автономном округе - 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0,12%, 2. Республика Северная Осетия-Алания - 0,16%, 3. Карачаево-Черкесская Республика - 0,17%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 выявили в Чукотском автономном округе