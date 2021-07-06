https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740055005.html

Врач назвала способ избежать роста заболеваемости COVID-19

Врач назвала способ избежать роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 06.07.2021

Врач назвала способ избежать роста заболеваемости COVID-19

Избежать роста заболеваемости коронавирусом, который наблюдается в РФ, можно было бы, если бы люди раньше стали массово вакцинироваться, заявила главный... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:00

2021-07-06T11:00

2021-07-06T11:00

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

оксана драпкина (врач)

коронавирус в россии

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здоровье - общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Избежать роста заболеваемости коронавирусом, который наблюдается в РФ, можно было бы, если бы люди раньше стали массово вакцинироваться, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина."Надо было, конечно, чтобы народ пошел раньше (на вакцинацию - ред.), и я думаю, что тогда бы, возможно, избежали того роста заболеваемости, который мы сейчас видим", - сказала Драпкина в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество