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Врач назвала способ избежать роста заболеваемости COVID-19
Врач назвала способ избежать роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 06.07.2021
Врач назвала способ избежать роста заболеваемости COVID-19
Избежать роста заболеваемости коронавирусом, который наблюдается в РФ, можно было бы, если бы люди раньше стали массово вакцинироваться, заявила главный... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:00
2021-07-06T11:00
2021-07-06T11:00
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вакцинация россиян от covid-19
оксана драпкина (врач)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Избежать роста заболеваемости коронавирусом, который наблюдается в РФ, можно было бы, если бы люди раньше стали массово вакцинироваться, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина."Надо было, конечно, чтобы народ пошел раньше (на вакцинацию - ред.), и я думаю, что тогда бы, возможно, избежали того роста заболеваемости, который мы сейчас видим", - сказала Драпкина в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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вакцинация россиян от covid-19, оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Врач назвала способ избежать роста заболеваемости COVID-19
Врач заявила, что избежать роста заболеваемости COVID-19 можно было при массовой вакцинации