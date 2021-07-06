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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740051281.html
Ученые предупредили о появлении 22 мутаций коронавируса за четыре месяца
Ученые предупредили о появлении 22 мутаций коронавируса за четыре месяца - РИА Новости, 06.07.2021
Ученые предупредили о появлении 22 мутаций коронавируса за четыре месяца
Ученые из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл (США) спрогнозировали появление нескольких десятков мутаций РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T10:44
2021-07-06T11:51
распространение коронавируса
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сша
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ученые из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл (США) спрогнозировали появление нескольких десятков мутаций коронавируса. Исследование опубликовано на портале препринтов medRxiv и пока не прошло рецензирование.Специалисты разработали математическую модель, позволяющую предугадывать возникновение изменений в спайковом белке SARS-CoV-2 — он служит "вратами" для заражения организма. Согласно расчетам, в ближайшие четыре месяца появятся 22 новых штамма патогена и некоторые будут понижать защитную способность антител. Речь идет о тех вариантах вируса, которые массово распространятся по всему миру в различные фазы пандемии.Ученым удалось не только предсказать в ретроспективе появление уже известных мутаций коронавируса, но и штаммов, которые впоследствии привели к формированию индийского варианта. Исходя из этого, специалисты утверждают, что их модель способна спрогнозировать зарождение новых мутаций за пять месяцев до того, как они распространятся в мире на один процент.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской версии SARS-CoV-2, при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша
Ученые предупредили о появлении 22 мутаций коронавируса за четыре месяца
10:44 06.07.2021 (обновлено: 11:51 06.07.2021)
 
© Fotolia / capifruttaУченый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Fotolia / capifrutta

Американские ученые спрогнозировали появление 22 новых мутаций коронавируса в ближайшие месяцы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ученые из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл (США) спрогнозировали появление нескольких десятков мутаций коронавируса. Исследование опубликовано на портале препринтов medRxiv и пока не прошло рецензирование.
Специалисты разработали математическую модель, позволяющую предугадывать возникновение изменений в спайковом белке SARS-CoV-2 — он служит "вратами" для заражения организма. Согласно расчетам, в ближайшие четыре месяца появятся 22 новых штамма патогена и некоторые будут понижать защитную способность антител. Речь идет о тех вариантах вируса, которые массово распространятся по всему миру в различные фазы пандемии.
Ученым удалось не только предсказать в ретроспективе появление уже известных мутаций коронавируса, но и штаммов, которые впоследствии привели к формированию индийского варианта. Исходя из этого, специалисты утверждают, что их модель способна спрогнозировать зарождение новых мутаций за пять месяцев до того, как они распространятся в мире на один процент.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской версии SARS-CoV-2, при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.
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