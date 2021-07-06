https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740045846.html

Премьер Словении призвал ЕС готовиться к четвертой волне коронавируса

Премьер Словении призвал ЕС готовиться к четвертой волне коронавируса - РИА Новости, 06.07.2021

Премьер Словении призвал ЕС готовиться к четвертой волне коронавируса

Евросоюзу необходимо готовиться к потенциальной четвертой волне COVID-19 и по возможности предотвратить ее, сказал премьер Словении, председательствующей в... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T10:17

2021-07-06T10:17

2021-07-06T13:42

янез янша

здоровье - общество

европа

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

евросоюз

словения

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БРЮССЕЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Евросоюзу необходимо готовиться к потенциальной четвертой волне COVID-19 и по возможности предотвратить ее, сказал премьер Словении, председательствующей в Совете стран ЕС, Янез Янша.Недавно глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация ожидает роста заражений коронавирусом в Европе из-за штамма дельта. Однако глава департамента по вакцинационной стратегии Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери ответила, что, по имеющимся данным, все четыре одобренные для применения в ЕС препарата против COVID-19 защищают от этого варианта вируса."Мы видим постепенное возобновление общественной жизни, но мы фокусируемся на подготовке к потенциальной четвертой волне. Мы не хотим, чтобы она принесла с собой те проблемы, которые были в прошлом году", — сказал Янша во время выступления в Европарламенте.Он подчеркнул, что важно приложить усилия для предотвращения новой волны COVID-19, потому что она остановит жизнь."Мы должны сделать так, чтобы в ближайшее полугодие мы постепенно вернулись к нормальному состоянию жизни, к временам, которые у нас были до пандемии, хотя некоторые меры должны будут остаться на более длительный срок", — заключил премьер Словении.На сегодняшний день в Евросоюзе используются четыре одобренные EMA вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В июне Еврокомиссия сообщила, что чуть более 41% взрослого населения ЕС уже полностью привито от коронавируса, свыше 60% получили хотя бы одну дозу препарата.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html

https://ria.ru/20210625/evropa-1738615242.html

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янез янша, здоровье - общество, европа, коронавирус covid-19, евросоюз, словения