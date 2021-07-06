https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740020403.html

Минздрав предупредил о риске преждевременных родов у непривитых женщин

Минздрав предупредил о риске преждевременных родов у непривитых женщин - РИА Новости, 06.07.2021

Минздрав предупредил о риске преждевременных родов у непривитых женщин

У невакцинированных беременных, если они заболели коронавирусной инфекцией, частота преждевременных родов значительно выше, чем в популяции в целом, сообщается... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T00:31

2021-07-06T00:31

2021-07-06T00:31

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. У невакцинированных беременных, если они заболели коронавирусной инфекцией, частота преждевременных родов значительно выше, чем в популяции в целом, сообщается на сайте министерства здравоохранения РФ.Минздрав во вторник опубликовал четвертую версию методрекомендаций по организации медпомощи беременным и новорожденным с коронавирусом.Отмечается, что у вакцинированных женщин, по сравнению с невакцинированными, не отмечено большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений.

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740020084.html

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