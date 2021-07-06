Минздрав предупредил о риске преждевременных родов у непривитых женщин
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме при клинической больнице No 5 в Волгограде
Минздрав: у непривитых беременных, заболевших COVID-19, частота преждевременных родов выше
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. У невакцинированных беременных, если они заболели коронавирусной инфекцией, частота преждевременных родов значительно выше, чем в популяции в целом, сообщается на сайте министерства здравоохранения РФ.
Минздрав во вторник опубликовал четвертую версию методрекомендаций по организации медпомощи беременным и новорожденным с коронавирусом.
"У невакцинированных беременных женщин, если они заболели COVID-19, частота преждевременных родов составляет 15-20%, по данным различных источников. Это выше, чем в популяции в целом (6%), и объясняется наличием медицинских показаний для индукции родов до срока по показаниям при развитии тяжелой формы заболевания. Целесообразной считается вакцинация в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22-ой недели беременности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у вакцинированных женщин, по сравнению с невакцинированными, не отмечено большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений.