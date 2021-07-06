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Минздрав предупредил о риске преждевременных родов у непривитых женщин
Минздрав предупредил о риске преждевременных родов у непривитых женщин - РИА Новости, 06.07.2021
Минздрав предупредил о риске преждевременных родов у непривитых женщин
У невакцинированных беременных, если они заболели коронавирусной инфекцией, частота преждевременных родов значительно выше, чем в популяции в целом, сообщается... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T00:31
2021-07-06T00:31
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. У невакцинированных беременных, если они заболели коронавирусной инфекцией, частота преждевременных родов значительно выше, чем в популяции в целом, сообщается на сайте министерства здравоохранения РФ.Минздрав во вторник опубликовал четвертую версию методрекомендаций по организации медпомощи беременным и новорожденным с коронавирусом.Отмечается, что у вакцинированных женщин, по сравнению с невакцинированными, не отмечено большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, беременность, здоровье, москва, общество
Минздрав предупредил о риске преждевременных родов у непривитых женщин
00:31 06.07.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме при клинической больнице No 5 в Волгограде
Медицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме при клинической больнице No 5 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Минздрав: у непривитых беременных, заболевших COVID-19, частота преждевременных родов выше

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. У невакцинированных беременных, если они заболели коронавирусной инфекцией, частота преждевременных родов значительно выше, чем в популяции в целом, сообщается на сайте министерства здравоохранения РФ.
Минздрав во вторник опубликовал четвертую версию методрекомендаций по организации медпомощи беременным и новорожденным с коронавирусом.

"У невакцинированных беременных женщин, если они заболели COVID-19, частота преждевременных родов составляет 15-20%, по данным различных источников. Это выше, чем в популяции в целом (6%), и объясняется наличием медицинских показаний для индукции родов до срока по показаниям при развитии тяжелой формы заболевания. Целесообразной считается вакцинация в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22-ой недели беременности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у вакцинированных женщин, по сравнению с невакцинированными, не отмечено большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений.
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