https://ria.ru/20210706/korablestroenie-1739976652.html

Ренат Мистахов: сегодня мы - лидеры в военном кораблестроении

Ренат Мистахов: сегодня мы - лидеры в военном кораблестроении - РИА Новости, 06.07.2021

Ренат Мистахов: сегодня мы - лидеры в военном кораблестроении

Судостроительная корпорация "Ак Барс" строит малые ракетные корабли, противодиверсионные катера и патрульные корабли, но собирается расширять производственную... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:00

2021-07-06T11:00

2021-07-06T11:07

судостроительная корпорация "ак барс"

россия

ренат мистахов

интервью

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Судостроительная корпорация "Ак Барс" строит малые ракетные корабли, противодиверсионные катера и патрульные корабли, но собирается расширять производственную линейку и строить корабли большего водоизмещения. О том, какие новые подходы "Ак Барс" предлагает иностранным заказчикам, чем отличаются российские корабли от НАТОвских, и в каком направлении движется мысль российских корабелов и конструкторов, рассказал в интервью специальным корреспондентам РИА Новости Сергею Сафронову и Денису Кайырану гендиректор корпорации Ренат Мистахов.– Какие корабли вы предлагаете на экспорт?– Сейчас мы на экспорт предлагаем корабли "Сарсар" в различных модификациях, противодиверсионные катера проекта 21980 "Грачонок", патрульные корабли 22160, малые каретные корабли "Каракурт" и фрегаты "Гепард".– Какие страны интересуются вашими кораблями?– Если говорить по странам, у нас сейчас идет разделение на три основных группы: страны, входящие в ОДКБ, страны АСЕАН и страны Ближнего Востока. Конечно, смотрим на Африку, но с ними пока сложно, нет понимания. У них нет единой системы оплаты, то есть ресурсы есть, но не очень понятно, как их реализовать.Мы предлагаем на экспорт проекты, которые построены и для российского флота. Потому что одно дело – это модели, а другое – конкретные проекты, которые есть вживую, которые ходят по воде.Хочется поблагодарить Военно-морской флот России за то, что моряки сегодня с интересом относятся к судостроительной промышленности, выбирают разные проекты, не боятся реализовывать их для российского флота, и появляется огромная линейка интересных проектов, начиная от катеров, малых ракетных кораблей, корветов, а также фрегатов и выше.Исходя из этого мы работаем уже и над более крупными кораблями, это большие десантные корабли. Мы отрабатываем этот вопрос на предмет создания экспортного облика.– Какие это БДК?– Его пока нет, мы только отрабатываем. Сейчас будем выходить с паспортом экспортного облика, чтобы можно было заявиться с новым кораблем и линейку водоизмещения расширить.– Получается, вы конкурируете с заводом "Янтарь", который строит БДК проекта 11711?– Конкуренция, она всегда есть. В России нельзя нам быть монополистами. Монополия убьет промышленность. В этом случае не будет некоего драйва между предприятиями, нормальной рабочей конкуренции.Наши компетенции с каждым годом растут, и для того, чтобы их можно было использовать в правильном русле, мы должны постоянно генерить. Не только в гражданском направлении идти, хоть мы там и более свободно себя чувствуем. Мы построили серию глиссирующих кораблей на водометах, построили первое в России судно на сжиженном природном газе. Сейчас мы осваиваем круизные суда.– Какой у вас сегодня портфель экспортных заказов?– В процентном соотношении он составляет до 5% от общего объема.– А сколько вообще военная продукция составляет от общего выпуска?– В пределах 60%.– В рублёвом выражении это сколько?– Годовая выручка у нас 50 миллиардов. Но портфель заказов у нас до 2023 года, то есть мы не загружены. Мы в среднем сдаем по восемь военных кораблей и гражданских судов в год. В этом году – восемь, в следующем – девять.– Какими кораблями больше всего интересуются заказчики?– Очень большой интерес проявляют к "Торнадо". У этого корабля есть различные варианты – патрульные, малые ракетные, артиллерийские корабли водоизмещением от 700 до 1200 тонн. Также интересуются катерами 21980Э и малыми ракетными кораблями "Каракурт".Проявляют интерес к патрульному кораблю проекта 22160 и "Гепарду". У него тоже разные модификации есть. Мы сделали ракетный корабль, ушли от ракет "Уран" и предложили комплекс Club. На водоизмещение около двух тысяч тонн разместили 24 ракеты. Водоизмещения полторы-две тысячи тонн достаточно, чтобы ракетный комплекс нормально размещался и нормально отрабатывал задачи.На "Каракуртах" и "Торнадо" тоже можно размещать эти ракеты, но учитывая, что зачастую, корабли этого проекта используются еще и как патрульные, которые береговую охрану обеспечивают, то личному составу легче размещаться на кораблях водоизмещением полторы-две тысячи тонн.Это тоже немаловажно. Там все есть для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность, люди же тоже в закрытом пространстве находятся.– Тем более теперь корабли строятся без иллюминаторов.– Поверьте, внутри мы делаем все условия. Отделка, которая сегодня есть, в разы отличается, огромное спасибо компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Они постоянно предлагают новые идеи, предложения отделки, внутри делается все, чтобы экипаж находился в хороших условиях.Иностранные заказчики, интересующиеся нашими кораблями, отмечают, что они гораздо более вооружены, чем НАТОвские. Внутри все системами просто запичкано. То есть если не хватает какого-то одного оружия, можно пальнуть из другого.Вопрос поднимался о том, что нашим кораблям не хватает целеуказания. Нет этой проблемы. На сегодня наши производители добились очень хороших результатов, чтобы корабли обеспечивали целеуказание, отрабатывали вопросы точности и кучности стрельбы. Вооружение наше и технические характеристики кораблей настолько шагнули вперед, что мы сегодня имеем лидирующее положение в мировом сообществе в рамках военного кораблестроения. Здесь просто нужно правильно расставлять акценты по странам и делать подходящие предложения.Мы предлагаем комплексный подход: от идеи до реализации. Это и формирование техзадания, это и проектирование, это и строительство, либо у нас, либо совместное, обучение личного состава, обучение рабочих и служащих, организация производства в их стране. То есть мы готовы делать техпроект завода, передавать технологические процессы, организовывать производство, сервисное и гарантийное обслуживание, утилизацию.– Кто-то заинтересовался таким комплексным предложением?– Одна из стран АСЕАН заинтересовалась. Они готовы построить два корабля у нас, и два корабля у них. С организацией производства у них, чтобы мы взяли все под контроль и с обучением их рабочих служащих. Интерес проявляют к проекту 22160.Это современный проект. На эту базу мы вместе с Северным проектно-конструкторским бюро мы наложили и ракетные комплексы Club и зенитные комплексы "Панцирь-МЕ" побортно.Судно с очень хорошей мореходностью, с дальностью плавания до семи тысяч миль с возможностью размещения экипажа, наличием всех необходимых условий для хранения. Это корабль неограниченной зоны плавания.– Когда будут заложены еще суда на сжижженом природном газе? Сообщалось, что всего их будет 20.– Раз сказали 20, значит будет 20. В этом году закладка еще двух "Чаек-СПГ". В этом году заложили два "Метеора-2020". Это новый проект, который строится. На следующий год мы их покажем. Кроме того, планируется выйти до конца года на утверждение техзадания и преддоговорную работу по кораблю каютного варианта, речь идет о проекте 17400.– А их сколько будет заложено?– Заложены они будут потом, когда будет договор. Это вы торопите события: корабль же продать – это не молоко в магазине, работа идет годами.Две стороны – заказчик и исполнитель. Заказчик хочет поинтереснее и подешевле. Наша доля, корабелов, в судне занимает от 10 до 20 процентов. Остальное – это поставщики оборудования и материалов. По сути дела, мы тот канал, который дает возможность развития промышленности России.

https://ria.ru/20210223/karakurt-1598631732.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судостроительная корпорация "ак барс" , россия, ренат мистахов, интервью