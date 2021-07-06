https://ria.ru/20210706/khidzhab-1740071941.html

В Узбекистане разрешили носить хиджаб

В Узбекистане разрешили носить хиджаб - РИА Новости, 06.07.2021

В Узбекистане разрешили носить хиджаб

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции, он снимает запрет на ношение хиджаба и... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T12:18

2021-07-06T12:18

2021-07-06T12:18

религия и мировоззрение

шавкат мирзиеев

обсе

узбекистан

оон

сша

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732080704_0:6:2217:1253_1920x0_80_0_0_ff2d89cba21c9a5c25cd5d613ecc49cd.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июл – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции, он снимает запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах, а также упрощает регистрацию религиозных организаций: приостанавливать их деятельность теперь возможно только через суд, текст документа обнародован во вторник.Закон "О свободе совести и религиозных организациях" был принят в стране в 1991 году, последние изменения вносились в него в 1998 году. Новая редакция закона в сентябре 2019 года была передана на одобрение в законодательную палату парламента, страны Запада, в частности, США, приветствовали тогда этот шаг. МИД Узбекистана сообщал, что власти страны привлекут международных экспертов, в том числе из ООН и ОБСЕ, для разработки новой редакции закона. Документ был принят в мае этого года законодательной (нижней) палатой парламента, одобрен сенатом в конце июня и вступает в силу с момента публикации.В соответствии с новой редакцией, в статье "Религиозные обряды и церемонии" исключена норма о запрете появления граждан Узбекистана (за исключением служителей религиозных организаций) в общественных местах в культовых одеяниях, в частности, в хиджабах. Текст закона опубликован на сайте газеты парламента страны "Народное слово"."Документы для регистрации религиозной организации рассматриваются регистрирующим органом в месячный срок со дня получения обращения", - говорится в тексте закона. Ранее данный срок составлял три месяца. Кроме того, минимальное число лиц, инициирующих регистрацию местной религиозной организации и поставивших за это свои подписи, сокращается вдвое - со 100 до 50 человек.В соответствии с внесенными поправками, приостановить и прекратить деятельность религиозной организации можно исключительно через суд. Религиозные организации также освобождаются от уплаты государственной пошлины при жалобе в суд на действия должностных лиц. "Данные механизмы впервые внедряются в истории нашей страны". – говорится в комментарии к закону, опубликованному на сайте "Народного слова".Кроме того, предоставление религиозного образования вне религиозного учебного заведения признается в качестве незаконной деятельности, указывается в комментариях.В Узбекистане зарегистрировано свыше 2,2 тысячи религиозных организаций, из которых более 90% являются мусульманскими. Вместе с тем в республике действуют 157 христианских организаций, восемь еврейских общин, шесть общин бахаи, одно общество кришнаитов и один буддийский храм.

https://ria.ru/20210412/vaktsinatsiya-1727902550.html

https://ria.ru/20210217/nikab-1597760150.html

узбекистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шавкат мирзиеев, обсе, узбекистан, оон, сша, справки