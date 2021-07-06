https://ria.ru/20210706/khidzhab-1740071941.html
В Узбекистане разрешили носить хиджаб
В Узбекистане разрешили носить хиджаб - РИА Новости, 06.07.2021
В Узбекистане разрешили носить хиджаб
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции, он снимает запрет на ношение хиджаба и... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T12:18
2021-07-06T12:18
2021-07-06T12:18
религия и мировоззрение
шавкат мирзиеев
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оон
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ТАШКЕНТ, 6 июл – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции, он снимает запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах, а также упрощает регистрацию религиозных организаций: приостанавливать их деятельность теперь возможно только через суд, текст документа обнародован во вторник.Закон "О свободе совести и религиозных организациях" был принят в стране в 1991 году, последние изменения вносились в него в 1998 году. Новая редакция закона в сентябре 2019 года была передана на одобрение в законодательную палату парламента, страны Запада, в частности, США, приветствовали тогда этот шаг. МИД Узбекистана сообщал, что власти страны привлекут международных экспертов, в том числе из ООН и ОБСЕ, для разработки новой редакции закона. Документ был принят в мае этого года законодательной (нижней) палатой парламента, одобрен сенатом в конце июня и вступает в силу с момента публикации.В соответствии с новой редакцией, в статье "Религиозные обряды и церемонии" исключена норма о запрете появления граждан Узбекистана (за исключением служителей религиозных организаций) в общественных местах в культовых одеяниях, в частности, в хиджабах. Текст закона опубликован на сайте газеты парламента страны "Народное слово"."Документы для регистрации религиозной организации рассматриваются регистрирующим органом в месячный срок со дня получения обращения", - говорится в тексте закона. Ранее данный срок составлял три месяца. Кроме того, минимальное число лиц, инициирующих регистрацию местной религиозной организации и поставивших за это свои подписи, сокращается вдвое - со 100 до 50 человек.В соответствии с внесенными поправками, приостановить и прекратить деятельность религиозной организации можно исключительно через суд. Религиозные организации также освобождаются от уплаты государственной пошлины при жалобе в суд на действия должностных лиц. "Данные механизмы впервые внедряются в истории нашей страны". – говорится в комментарии к закону, опубликованному на сайте "Народного слова".Кроме того, предоставление религиозного образования вне религиозного учебного заведения признается в качестве незаконной деятельности, указывается в комментариях.В Узбекистане зарегистрировано свыше 2,2 тысячи религиозных организаций, из которых более 90% являются мусульманскими. Вместе с тем в республике действуют 157 христианских организаций, восемь еврейских общин, шесть общин бахаи, одно общество кришнаитов и один буддийский храм.
https://ria.ru/20210412/vaktsinatsiya-1727902550.html
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шавкат мирзиеев, обсе, узбекистан, оон, сша, справки
ТАШКЕНТ, 6 июл – РИА Новости.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции, он снимает запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах, а также упрощает регистрацию религиозных организаций: приостанавливать их деятельность теперь возможно только через суд, текст документа обнародован во вторник.
Закон "О свободе совести и религиозных организациях" был принят в стране в 1991 году, последние изменения вносились в него в 1998 году. Новая редакция закона в сентябре 2019 года была передана на одобрение в законодательную палату парламента, страны Запада, в частности, США
, приветствовали тогда этот шаг. МИД Узбекистана
сообщал, что власти страны привлекут международных экспертов, в том числе из ООН
и ОБСЕ
, для разработки новой редакции закона. Документ был принят в мае этого года законодательной (нижней) палатой парламента, одобрен сенатом в конце июня и вступает в силу с момента публикации.
В соответствии с новой редакцией, в статье "Религиозные обряды и церемонии" исключена норма о запрете появления граждан Узбекистана (за исключением служителей религиозных организаций) в общественных местах в культовых одеяниях, в частности, в хиджабах. Текст закона опубликован на сайте газеты парламента страны "Народное слово".
"Документы для регистрации религиозной организации рассматриваются регистрирующим органом в месячный срок со дня получения обращения", - говорится в тексте закона. Ранее данный срок составлял три месяца. Кроме того, минимальное число лиц, инициирующих регистрацию местной религиозной организации и поставивших за это свои подписи, сокращается вдвое - со 100 до 50 человек.
В соответствии с внесенными поправками, приостановить и прекратить деятельность религиозной организации можно исключительно через суд. Религиозные организации также освобождаются от уплаты государственной пошлины при жалобе в суд на действия должностных лиц. "Данные механизмы впервые внедряются в истории нашей страны". – говорится в комментарии к закону, опубликованному на сайте "Народного слова".
Кроме того, предоставление религиозного образования вне религиозного учебного заведения признается в качестве незаконной деятельности, указывается в комментариях.
В Узбекистане зарегистрировано свыше 2,2 тысячи религиозных организаций, из которых более 90% являются мусульманскими. Вместе с тем в республике действуют 157 христианских организаций, восемь еврейских общин, шесть общин бахаи, одно общество кришнаитов и один буддийский храм.