https://ria.ru/20210706/kandidaty-1740019539.html
ЕР представит в ЦИК документы для заверения списка кандидатов
ЕР представит в ЦИК документы для заверения списка кандидатов - РИА Новости, 06.07.2021
ЕР представит в ЦИК документы для заверения списка кандидатов
Партия "Единая Россия" во вторник представит в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и списка кандидатов по... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T00:17
2021-07-06T00:17
2021-07-06T00:17
денис проценко
россия
анна кузнецова
сергей лавров
общероссийский народный фронт
госдума рф
единая россия
москва
политика
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" во вторник представит в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, следует из сообщения ЦИК.Ранее на съезде партии "Единая Россия" был утвержден список на выборы в Госдуму, представленный президентом РФ Владимиром Путиным. Список возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.Как сообщили в пресс-службе ЦИК, "Единая Россия" планирует представить в ЦИК документы для заверения списков кандидатов 6 июля.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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денис проценко, россия, анна кузнецова, сергей лавров, общероссийский народный фронт, госдума рф, единая россия, москва, политика
ЕР представит в ЦИК документы для заверения списка кандидатов
ЕР во вторник представит в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов