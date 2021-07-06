https://ria.ru/20210706/kandidaty-1740019539.html

ЕР представит в ЦИК документы для заверения списка кандидатов

ЕР представит в ЦИК документы для заверения списка кандидатов - РИА Новости, 06.07.2021

ЕР представит в ЦИК документы для заверения списка кандидатов

Партия "Единая Россия" во вторник представит в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и списка кандидатов по... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T00:17

2021-07-06T00:17

2021-07-06T00:17

денис проценко

россия

анна кузнецова

сергей лавров

общероссийский народный фронт

госдума рф

единая россия

москва

политика

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" во вторник представит в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, следует из сообщения ЦИК.Ранее на съезде партии "Единая Россия" был утвержден список на выборы в Госдуму, представленный президентом РФ Владимиром Путиным. Список возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.Как сообщили в пресс-службе ЦИК, "Единая Россия" планирует представить в ЦИК документы для заверения списков кандидатов 6 июля.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210705/vybory-1739920612.html

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денис проценко, россия, анна кузнецова, сергей лавров, общероссийский народный фронт, госдума рф, единая россия, москва, политика