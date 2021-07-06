https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740094174.html
МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы Ан-26 на Камчатке
МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021
МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы Ан-26 на Камчатке
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы пассажирского Ан-26 на Камчатке, сообщается на сайте МАК. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:05
2021-07-06T14:05
2021-07-06T16:04
ан-26
межгосударственный авиационный комитет
палана
петропавловск-камчатский
крушение ан-26 на камчатке
камчатский край
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы пассажирского Ан-26 на Камчатке, сообщается на сайте МАК.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли."Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
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Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадры МЧС
МЧС опубликовало видео с места крушения Ан-26 на Камчатке. Как сообщалось ранее, в результате катастрофы погибли все 28 человек, находившиеся на борту.
Спасатели пока не нашли тел погибших, поиски приостановили с наступлением темноты, их возобновят утром
2021-07-06T14:05
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ан-26, межгосударственный авиационный комитет, палана, петропавловск-камчатский, крушение ан-26 на камчатке, камчатский край, происшествия
МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы Ан-26 на Камчатке
14:05 06.07.2021 (обновлено: 16:04 06.07.2021)
Комиссия МАК по расследованию катастрофы Ан-26 на Камчатке приступила к работе