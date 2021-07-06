https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740094174.html

МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы Ан-26 на Камчатке

МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021

МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы Ан-26 на Камчатке

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы пассажирского Ан-26 на Камчатке, сообщается на сайте МАК. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:05

2021-07-06T14:05

2021-07-06T16:04

ан-26

межгосударственный авиационный комитет

палана

петропавловск-камчатский

крушение ан-26 на камчатке

камчатский край

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы пассажирского Ан-26 на Камчатке, сообщается на сайте МАК.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли."Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740082111.html

палана

петропавловск-камчатский

камчатский край

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Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадры МЧС МЧС опубликовало видео с места крушения Ан-26 на Камчатке. Как сообщалось ранее, в результате катастрофы погибли все 28 человек, находившиеся на борту. Спасатели пока не нашли тел погибших, поиски приостановили с наступлением темноты, их возобновят утром 2021-07-06T14:05 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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