https://ria.ru/20210706/kaliningrad-1740115916.html

Жительница Калининграда вызвала спасателей, чтобы снять серьги

Жительница Калининграда вызвала спасателей, чтобы снять серьги - РИА Новости, 06.07.2021

Жительница Калининграда вызвала спасателей, чтобы снять серьги

Жительница Калининграда вызвала городскую поисково-спасательную службу, поскольку не могла сама снять серьги из-за сломанных замков, сообщила администрация... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:47

2021-07-06T15:47

2021-07-06T15:47

калининград

общество

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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Жительница Калининграда вызвала городскую поисково-спасательную службу, поскольку не могла сама снять серьги из-за сломанных замков, сообщила администрация Калининграда на своей странице в Facebook."И на какие только вызовы не приходится реагировать нашей Поисково-спасательной службе. Всякое встречалось в сводках новостей: котят с деревьев снимали, голодных лисят спасали, дохлого сома из Преголи вылавливали, вон даже на этих выходных летучую мышь выгоняли из квартиры и пьяного из канавы тащили. Но вызвать спасателей, чтобы снять серьги - такое, пожалуй, впервые", - говорится в сообщении.К сообщению администрации прилагался скриншот отчета поисково-спасательной службы, где зафиксировано, что спасатели выезжали на вызов в Центральный район Калининграда и оказали помощь женщине "в снятии сережек, у которых сломались замки".

https://ria.ru/20210614/vorona-1736928364.html

калининград

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калининград, общество