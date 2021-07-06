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Жительница Калининграда вызвала спасателей, чтобы снять серьги
Жительница Калининграда вызвала спасателей, чтобы снять серьги - РИА Новости, 06.07.2021
Жительница Калининграда вызвала спасателей, чтобы снять серьги
Жительница Калининграда вызвала городскую поисково-спасательную службу, поскольку не могла сама снять серьги из-за сломанных замков, сообщила администрация... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:47
2021-07-06T15:47
калининград
общество
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Жительница Калининграда вызвала городскую поисково-спасательную службу, поскольку не могла сама снять серьги из-за сломанных замков, сообщила администрация Калининграда на своей странице в Facebook."И на какие только вызовы не приходится реагировать нашей Поисково-спасательной службе. Всякое встречалось в сводках новостей: котят с деревьев снимали, голодных лисят спасали, дохлого сома из Преголи вылавливали, вон даже на этих выходных летучую мышь выгоняли из квартиры и пьяного из канавы тащили. Но вызвать спасателей, чтобы снять серьги - такое, пожалуй, впервые", - говорится в сообщении.К сообщению администрации прилагался скриншот отчета поисково-спасательной службы, где зафиксировано, что спасатели выезжали на вызов в Центральный район Калининграда и оказали помощь женщине "в снятии сережек, у которых сломались замки".
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калининград, общество
Жительница Калининграда вызвала спасателей, чтобы снять серьги
15:47 06.07.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенская серьга
Женская серьга - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Жительница Калининграда вызвала спасателей из-за того, что не смогла снять серьги

Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Жительница Калининграда вызвала городскую поисково-спасательную службу, поскольку не могла сама снять серьги из-за сломанных замков, сообщила администрация Калининграда на своей странице в Facebook.
"И на какие только вызовы не приходится реагировать нашей Поисково-спасательной службе. Всякое встречалось в сводках новостей: котят с деревьев снимали, голодных лисят спасали, дохлого сома из Преголи вылавливали, вон даже на этих выходных летучую мышь выгоняли из квартиры и пьяного из канавы тащили. Но вызвать спасателей, чтобы снять серьги - такое, пожалуй, впервые", - говорится в сообщении.
К сообщению администрации прилагался скриншот отчета поисково-спасательной службы, где зафиксировано, что спасатели выезжали на вызов в Центральный район Калининграда и оказали помощь женщине "в снятии сережек, у которых сломались замки".
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