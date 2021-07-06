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Глава Калининграда пообещал новые поставки вакцины после жалоб жителей
Глава Калининграда пообещал новые поставки вакцины после жалоб жителей - РИА Новости, 06.07.2021
Глава Калининграда пообещал новые поставки вакцины после жалоб жителей
Калининградцы пожаловались губернатору Антону Алиханову на отсутствие в прививочных пунктах первого компонента вакцины от коронавируса, глава региона ответил,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:16
2021-07-06T15:16
вакцинация россиян от covid-19
антон алиханов
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
калининградская область
общество
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Калининградцы пожаловались губернатору Антону Алиханову на отсутствие в прививочных пунктах первого компонента вакцины от коронавируса, глава региона ответил, что на этой неделе ожидаются новые поставки.По данным правительства Калининградской области, во вторник в регион поступила первая на этой неделе партия - 4950 дозкомплектов "Спутника-V", сейчас вакцина маршрутизируется по прививочным пунктам, в среду ожидается ещё одна партия. Из-за высокого спроса на вакцинацию региональные власти обратились к федеральному центру с просьбой увеличить поставки.С 23 июня в регионе введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в частности, работающих в сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, бытовых услуг, для государственных и муниципальных служащих, представителей органов власти и некоторых других групп. До 20 августа необходимо привить двумя компонентами вакцины не менее 60% сотрудников этих категорий.По данным регионального управления Роспотребнадзора, первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции в рамках постановления об обязательной вакцинации отдельных групп граждан привиты 14937 человек. Всего с декабря 2020 года в регион поставлено 188977 комплектов доз вакцин. По состоянию на 5 июля вакцинировано 175103 жителя, из них двукратно - 129934 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/revaktsinatsiya-1740065715.html
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вакцинация россиян от covid-19, антон алиханов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, общество
Глава Калининграда пообещал новые поставки вакцины после жалоб жителей
15:16 06.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Губернатор Калининграда пообещал новые поставки вакцины в регион в ближайшее время

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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Калининградцы пожаловались губернатору Антону Алиханову на отсутствие в прививочных пунктах первого компонента вакцины от коронавируса, глава региона ответил, что на этой неделе ожидаются новые поставки.

"Поставки (вакцины) будут на этой неделе. Ждем около 20 тысяч доз", - написал Алиханов на своей странице в соцсети Instagram в ответ на комментарий, что во многих прививочных пунктах региона закончился первый компонент вакцины.

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По данным правительства Калининградской области, во вторник в регион поступила первая на этой неделе партия - 4950 дозкомплектов "Спутника-V", сейчас вакцина маршрутизируется по прививочным пунктам, в среду ожидается ещё одна партия. Из-за высокого спроса на вакцинацию региональные власти обратились к федеральному центру с просьбой увеличить поставки.
С 23 июня в регионе введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в частности, работающих в сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, бытовых услуг, для государственных и муниципальных служащих, представителей органов власти и некоторых других групп. До 20 августа необходимо привить двумя компонентами вакцины не менее 60% сотрудников этих категорий.
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По данным регионального управления Роспотребнадзора, первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции в рамках постановления об обязательной вакцинации отдельных групп граждан привиты 14937 человек. Всего с декабря 2020 года в регион поставлено 188977 комплектов доз вакцин. По состоянию на 5 июля вакцинировано 175103 жителя, из них двукратно - 129934 человек.
 
Вакцинация россиян от COVID-19Антон АлихановЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Калининградская областьОбщество
 
 
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