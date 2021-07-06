https://ria.ru/20210706/kaliningrad-1740109797.html

Глава Калининграда пообещал новые поставки вакцины после жалоб жителей

Глава Калининграда пообещал новые поставки вакцины после жалоб жителей - РИА Новости, 06.07.2021

Глава Калининграда пообещал новые поставки вакцины после жалоб жителей

Калининградцы пожаловались губернатору Антону Алиханову на отсутствие в прививочных пунктах первого компонента вакцины от коронавируса, глава региона ответил,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:16

2021-07-06T15:16

2021-07-06T15:16

вакцинация россиян от covid-19

антон алиханов

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

калининградская область

общество

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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Калининградцы пожаловались губернатору Антону Алиханову на отсутствие в прививочных пунктах первого компонента вакцины от коронавируса, глава региона ответил, что на этой неделе ожидаются новые поставки.По данным правительства Калининградской области, во вторник в регион поступила первая на этой неделе партия - 4950 дозкомплектов "Спутника-V", сейчас вакцина маршрутизируется по прививочным пунктам, в среду ожидается ещё одна партия. Из-за высокого спроса на вакцинацию региональные власти обратились к федеральному центру с просьбой увеличить поставки.С 23 июня в регионе введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в частности, работающих в сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, бытовых услуг, для государственных и муниципальных служащих, представителей органов власти и некоторых других групп. До 20 августа необходимо привить двумя компонентами вакцины не менее 60% сотрудников этих категорий.По данным регионального управления Роспотребнадзора, первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции в рамках постановления об обязательной вакцинации отдельных групп граждан привиты 14937 человек. Всего с декабря 2020 года в регион поставлено 188977 комплектов доз вакцин. По состоянию на 5 июля вакцинировано 175103 жителя, из них двукратно - 129934 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/revaktsinatsiya-1740065715.html

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740065377.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, антон алиханов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, общество