Глава Калининграда пообещал новые поставки вакцины после жалоб жителей
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Губернатор Калининграда пообещал новые поставки вакцины в регион в ближайшее время
КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Калининградцы пожаловались губернатору Антону Алиханову на отсутствие в прививочных пунктах первого компонента вакцины от коронавируса, глава региона ответил, что на этой неделе ожидаются новые поставки.
"Поставки (вакцины) будут на этой неделе. Ждем около 20 тысяч доз", - написал Алиханов на своей странице в соцсети Instagram в ответ на комментарий, что во многих прививочных пунктах региона закончился первый компонент вакцины.
По данным правительства Калининградской области, во вторник в регион поступила первая на этой неделе партия - 4950 дозкомплектов "Спутника-V", сейчас вакцина маршрутизируется по прививочным пунктам, в среду ожидается ещё одна партия. Из-за высокого спроса на вакцинацию региональные власти обратились к федеральному центру с просьбой увеличить поставки.
С 23 июня в регионе введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в частности, работающих в сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, бытовых услуг, для государственных и муниципальных служащих, представителей органов власти и некоторых других групп. До 20 августа необходимо привить двумя компонентами вакцины не менее 60% сотрудников этих категорий.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции в рамках постановления об обязательной вакцинации отдельных групп граждан привиты 14937 человек. Всего с декабря 2020 года в регион поставлено 188977 комплектов доз вакцин. По состоянию на 5 июля вакцинировано 175103 жителя, из них двукратно - 129934 человек.