https://ria.ru/20210706/investitsii-1740172351.html

В экономику Югры к 2030 году ожидается 1,7 триллиона рублей инвестиций

В экономику Югры к 2030 году ожидается 1,7 триллиона рублей инвестиций - РИА Новости, 06.07.2021

В экономику Югры к 2030 году ожидается 1,7 триллиона рублей инвестиций

Объем инвестиций в экономику Югры к 2030 году должен составить 1,7 триллиона рублей, сообщила глава региона Наталья Комарова. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T20:38

2021-07-06T20:38

2021-07-06T20:38

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Объем инвестиций в экономику Югры к 2030 году должен составить 1,7 триллиона рублей, сообщила глава региона Наталья Комарова.Во вторник Комарова приняла участие в заседании инвестиционного клуба "Ugra open for investors: точки роста промышленности Югры", прошедшего в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге."Внебюджетные инвестиции в нашем регионе упаковываются с применением механизмов концессионных соглашений в самых разных сферах. Мы одни из первых занялись этим вопросом при создании объектов социального назначения. По концессии в Югре реализуются проекты по созданию уже четырех комплексных межмуниципальных полигонов для размещения, обезвреживания, обработки твердых коммунальных отходов с площадками для утилизации. Один из этих проектов реализуется с использованием "зеленых" облигаций", - приводятся в сообщении слова главы региона.Как отметила Комарова, по итогам 2020 года объем инвестиций в экономику автономного округа превысил 1 триллион рублей, а к 2030 году этот показатель должен составить 1,7 триллиона рублей.Сейчас, по ее словам, в регионе завершается работа по введению оценки внебюджетных инвестиций по принципу инвестиционного бюджета. Губернатор подчеркнула, что округ стремится создать самые современные возможности для сопровождения проектов. Примером тому является внедренный механизм венчурного финансирования, цель которого – стимулирование вложений в новые проекты, в том числе в сфере топливно-энергетического комплекса. С использованием этого механизма уже профинансированы первые инициативы, в частности, проекты по производству высокотехнологичного бурового оборудования, созданию производственного, ремонтного цеха для нефтяного оборудования, разработки и коммерциализации систем автоматизации складской и транспортной логистики с помощью беспилотных комплексов, пояснила Комарова.

https://ria.ru/20210706/yugra-1740165238.html

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, экономика