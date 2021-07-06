РЭЦ поможет словацким импортерам найти российских производителей
14:36 06.07.2021 (обновлено: 14:46 06.07.2021)
© РИА Новости / Павел БедняковРЭЦ поможет словацким импортерам найти производителей российской продукции
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) и Совет словацких экспортеров договорились заключить соглашение, которое поможет предпринимателям двух стран быстрее найти партнёров, говорится в сообщении РЭЦ.
В рамках международной промышленной выставки "Иннопром 2021" состоялась встреча вице-президента группы РЭЦ Максима Кобина и председателя Совета словацких экспортеров Лукаша Паризека.
"В ходе встречи договорились разработать и подписать специальное соглашение об информационном обмене между институтами развития экспорта, которое позволит решить проблему малого числа запросов со стороны словацких импортеров на поиск производителей российской продукции", - говорится в сообщении.
По словам Паризека, причина в нехватке у словацких предпринимателей необходимых сведений о специфике торговли с Россией и о том, в каких секторах экономики они могут найти надежных партнеров. Кобин согласен, что недостаток актуальной информации мешает реализовать внешнеторговый потенциал.
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"На текущий момент реализован еще не весь потенциал российских компаний в вопросе продвижения на рынок Словакии. Порой российским компаниям не хватает знаний о рынке Словакии. Нам необходимо продолжить работу по наращиванию двухсторонней торговли, а также реализации совместных проектов в третьих странах, продвигать российские компании и активно привлекать словацкие, используя все возможные механизмы, включая собственную и партнерскую сеть РЭЦ и торгового представительства РФ в Словакии", - сказал Кобин.
Паризек в свою очередь добавил, что Совет словацких экспортеров заинтересован не только в поддержке словацких экспортеров на российском рынке, но и в целом в развитии отношений с российскими предпринимателями - по закупкам товаров и по совместным проектам в третьих странах.
"Мы договорились, что заключим соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром", - подвел итоги Паризек, отметив, что соглашение позволит институтам развития оперативно обмениваться информацией, что даст конкурентное преимущество представителям бизнеса обеих стран.
По итогам 2020 года группа РЭЦ в рамках сотрудничества со Словакией оказала российским компаниям страховую поддержку в размере 412,3 миллиона долларов, а за 5 месяцев 2021 года – 34,6 миллиона. В рамках предоставления нефинансовой поддержки в 2020 году российские компании пользовались сервисами по поддержке экспортных поставок. Объем поддержанного экспорта по данному направлению составил 20,5 миллиона долларов.