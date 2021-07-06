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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210706/guetta-1739878040.html
Дэвид Гетта представил летний ремикс на песню Уитни Хьюстон
Дэвид Гетта представил летний ремикс на песню Уитни Хьюстон - РИА Новости, 06.07.2021
Дэвид Гетта представил летний ремикс на песню Уитни Хьюстон
Французский диджей и продюсер Дэвид Гетта представил в Сети летний ремикс на трек американской певицы Уитни Хьюстон "If you really love me" ("How will I know"). РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T00:36
2021-07-06T00:36
уитни хьюстон
сша
культура
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Французский диджей и продюсер Дэвид Гетта представил в Сети летний ремикс на трек американской певицы Уитни Хьюстон "If you really love me" ("How will I know"). В записи композиции также приняли участие британский диджей MistaJam (Питер Далтон) и певец Джон Ньюман, который с помощью своего вокала привнес в классический хит Уитни Хьюстон новые эмоции. "Кто может устоять перед припевом "How will I know"? — отметил Гетта в своем заявлении. — Эта совместная работа с MistaJam и Джоном Ньюманом лично для меня стала песней лета 2021 года". В результате у музыкантов получился легкий танцевальный трек, под который хочется прыгать и веселиться. Послушать или скачать песню можно на всех цифровых площадках."How will I know" была представлена в 1985 года и вошла в дебютный альбом Хьюстон "Whitney Houston". Композиция почти сразу стала хитом и возглавила чарты в США, Канаде и ряде других стран.
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уитни хьюстон, сша, музыка, новости культуры

Дэвид Гетта представил летний ремикс на песню Уитни Хьюстон

00:36 06.07.2021
 
© AFP 2021 / Isaac Brekken / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFPДэвид Гетта
Дэвид Гетта - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© AFP 2021 / Isaac Brekken / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Французский диджей и продюсер Дэвид Гетта представил в Сети летний ремикс на трек американской певицы Уитни Хьюстон "If you really love me" ("How will I know").
В записи композиции также приняли участие британский диджей MistaJam (Питер Далтон) и певец Джон Ньюман, который с помощью своего вокала привнес в классический хит Уитни Хьюстон новые эмоции.
"Кто может устоять перед припевом "How will I know"? — отметил Гетта в своем заявлении. — Эта совместная работа с MistaJam и Джоном Ньюманом лично для меня стала песней лета 2021 года".
В результате у музыкантов получился легкий танцевальный трек, под который хочется прыгать и веселиться.
Послушать или скачать песню можно на всех цифровых площадках.
"How will I know" была представлена в 1985 года и вошла в дебютный альбом Хьюстон "Whitney Houston". Композиция почти сразу стала хитом и возглавила чарты в США, Канаде и ряде других стран.
Диджей Дэвида Гетта выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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КультураУитни ХьюстонСШАМузыкаНовости культуры
 
 
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