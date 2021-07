https://ria.ru/20210706/guetta-1739878040.html

Дэвид Гетта представил летний ремикс на песню Уитни Хьюстон

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Французский диджей и продюсер Дэвид Гетта представил в Сети летний ремикс на трек американской певицы Уитни Хьюстон "If you really love me" ("How will I know"). В записи композиции также приняли участие британский диджей MistaJam (Питер Далтон) и певец Джон Ньюман, который с помощью своего вокала привнес в классический хит Уитни Хьюстон новые эмоции. "Кто может устоять перед припевом "How will I know"? — отметил Гетта в своем заявлении. — Эта совместная работа с MistaJam и Джоном Ньюманом лично для меня стала песней лета 2021 года". В результате у музыкантов получился легкий танцевальный трек, под который хочется прыгать и веселиться. Послушать или скачать песню можно на всех цифровых площадках."How will I know" была представлена в 1985 года и вошла в дебютный альбом Хьюстон "Whitney Houston". Композиция почти сразу стала хитом и возглавила чарты в США, Канаде и ряде других стран.

