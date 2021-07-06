https://ria.ru/20210706/gazoprovod-1740045660.html

Поставки по газопроводу "Ямал — Европа" остановили из-за ремонта

Поставки по газопроводу "Ямал — Европа" остановили из-за ремонта - РИА Новости, 06.07.2021

Поставки по газопроводу "Ямал — Европа" остановили из-за ремонта

Поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" приостановлены до 10 июля в связи с плановым ежегодным техобслуживанием. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T10:17

2021-07-06T10:17

2021-07-06T10:17

россия

северный поток

газпром

еврокомиссия

польша

белоруссия

экономика

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" приостановлены до 10 июля в связи с плановым ежегодным техобслуживанием.Как сообщал в конце июня "Газпром", сроки проведения плановых работ были согласованы в 2020 году. При этом и компания, и потребители учитывают остановку газопровода в своих планах."Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале прошлого года на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения: на "Северный поток" пришлось 15 миллиардов кубов, на украинский транзит - 14 миллиардов.

https://ria.ru/20210604/novak-1735586085.html

россия

польша

белоруссия

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россия, северный поток, газпром, еврокомиссия, польша, белоруссия, экономика