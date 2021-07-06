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Поставки по газопроводу "Ямал — Европа" остановили из-за ремонта
Поставки по газопроводу "Ямал — Европа" остановили из-за ремонта - РИА Новости, 06.07.2021
Поставки по газопроводу "Ямал — Европа" остановили из-за ремонта
Поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" приостановлены до 10 июля в связи с плановым ежегодным техобслуживанием. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T10:17
2021-07-06T10:17
россия
северный поток
газпром
еврокомиссия
польша
белоруссия
экономика
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" приостановлены до 10 июля в связи с плановым ежегодным техобслуживанием.Как сообщал в конце июня "Газпром", сроки проведения плановых работ были согласованы в 2020 году. При этом и компания, и потребители учитывают остановку газопровода в своих планах."Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале прошлого года на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения: на "Северный поток" пришлось 15 миллиардов кубов, на украинский транзит - 14 миллиардов.
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россия, северный поток, газпром, еврокомиссия, польша, белоруссия, экономика
Поставки по газопроводу "Ямал — Европа" остановили из-за ремонта
10:17 06.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОбъекты газопровода "Ямал – Европа" в Польше
Объекты газопровода Ямал – Европа в Польше - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Поставки по газопроводу "Ямал — Европа" остановили до 10 июля из-за ремонта

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" приостановлены до 10 июля в связи с плановым ежегодным техобслуживанием.
Как сообщал в конце июня "Газпром", сроки проведения плановых работ были согласованы в 2020 году. При этом и компания, и потребители учитывают остановку газопровода в своих планах.
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"Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале прошлого года на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения: на "Северный поток" пришлось 15 миллиардов кубов, на украинский транзит - 14 миллиардов.
 
РоссияСеверный потокГазпромЕврокомиссияПольшаБелоруссияЭкономика
 
 
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