https://ria.ru/20210706/frantsiya-1740165535.html

МИД Франции назвал приговор Бабарико проявлением репрессивной политики

МИД Франции назвал приговор Бабарико проявлением репрессивной политики - РИА Новости, 06.07.2021

МИД Франции назвал приговор Бабарико проявлением репрессивной политики

Приговор Верховного суда Белоруссии в отношении экс-кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико является еще одним проявлением репрессивной политики... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T19:34

2021-07-06T19:34

2021-07-06T19:34

виктор бабарико

мид франции‎

франция

белоруссия

в мире

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ПАРИЖ, 6 июл – РИА Новости. Приговор Верховного суда Белоруссии в отношении экс-кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико является еще одним проявлением репрессивной политики против протестного движения Белоруссии, заявил представитель МИД Франции."Франция решительно осуждает приговор Верховного суда Белоруссии в отношении кандидата в президенты Виктора Бабарико, приговоренного к 14 годам тюрьмы. Этот акт является новым проявлением жесткой репрессивной политики в отношении демократического протестного движения в Белоруссии", - заявил он на брифинге.Он также отметил, что Франция будет и дальше поддерживать "белорусское население и гражданское общество и сохранит санкции против тех, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в этой стране".Во вторник Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Его обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. По решению суда, экс-банкиру также запрещено занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, в течение пяти лет. Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит. Однако защита Бабарико уже заявила, что будет обжаловать обвинительный приговор в порядке надзора и добиваться его отмены.После выборов президента 9 августа 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в Белоруссии начались массовые акции протеста. Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела.КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210706/babariko-1740086834.html

https://ria.ru/20210706/babariko-1740066395.html

https://ria.ru/20210702/belorussiya-1739668556.html

франция

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор бабарико, мид франции‎, франция, белоруссия, в мире