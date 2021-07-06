МИД Франции назвал приговор Бабарико проявлением репрессивной политики
МИД Франции осудил приговор суда Белоруссии в отношении Виктора Бабарико
ПАРИЖ, 6 июл – РИА Новости. Приговор Верховного суда Белоруссии в отношении экс-кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико является еще одним проявлением репрессивной политики против протестного движения Белоруссии, заявил представитель МИД Франции.
"Франция решительно осуждает приговор Верховного суда Белоруссии в отношении кандидата в президенты Виктора Бабарико, приговоренного к 14 годам тюрьмы. Этот акт является новым проявлением жесткой репрессивной политики в отношении демократического протестного движения в Белоруссии", - заявил он на брифинге.
Он также отметил, что Франция будет и дальше поддерживать "белорусское население и гражданское общество и сохранит санкции против тех, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в этой стране".
Во вторник Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Его обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. По решению суда, экс-банкиру также запрещено занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, в течение пяти лет. Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит. Однако защита Бабарико уже заявила, что будет обжаловать обвинительный приговор в порядке надзора и добиваться его отмены.
После выборов президента 9 августа 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в Белоруссии начались массовые акции протеста. Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела.
КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.