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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210706/festival-1740180258.html
Юбилейный Фестиваль визуальных искусств открылся в "Орленке"
Юбилейный Фестиваль визуальных искусств открылся в "Орленке" - РИА Новости, 06.07.2021
Юбилейный Фестиваль визуальных искусств открылся в "Орленке"
XXV Всероссийский фестиваль визуальных искусств открылся во вторник во Всероссийском детском центре "Орленок"; площадками для кинопоказов, мастер-классов,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T22:53
2021-07-06T22:53
культура
россия
детский отдых
александр джеус
орленок (детский центр)
краснодарский край
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ВДЦ "ОРЛЕНОК" (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ), 6 июл – РИА Новости, Карина Ивашко. XXV Всероссийский фестиваль визуальных искусств открылся во вторник во Всероссийском детском центре "Орленок"; площадками для кинопоказов, мастер-классов, творческих встреч и концертов на ближайшие дни стали все десять лагерей легендарного "Орленка"."Мы 25-й раз в "Орленке", и я безумно благодарна ему за то, что мы можем воплощать здесь свои и ваши творческие идеи, за возможность показывать работы наших кинематографистов, телевизионщиков, аниматоров – наш российский продукт. Знайте, что они трудятся для вас, и что "Орленок" — это остров творчества, где мы можете ощутить, чего хотите, и сделать шаг на пути к мечте", - обратилась к орлятам создатель фестиваля, его генеральный продюсер Лариса Преториус.Дети здесь не только зрители: они и участники, и соавторы, и судьи. Это и есть главная особенность фестиваля. Церемонии открытия всех шести номинаций смотра орлята подготовили и провели сами. У каждой – свое детское жюри. В дни смотра талантливые мальчишки и девчонки, прибывшие в "Орленок" из разных уголков страны, будут смотреть и горячо обсуждать фильмы и мультфильмы (короткометражки и полный метр) с участием детей-актеров, телепрограммы и документальные сюжеты, созданные студиями детского творчества целого ряда городов России."Ребята не просто хотят смотреть фильмы – они хотят узнавать новое, постигать тонкости творческих профессий. Они настроены очень серьезно. Благодаря фестивалю у них есть уникальная возможность заглянуть за кулисы мира искусства… Как человек телевидения хочу сказать, что это удивительный мир! И я желаю тем, кто захочет связать с ним свою жизнь, видеть в первую очередь красоту нашему мира", - сказала председатель жюри номинации "Телевидение", телеведущая, заслуженная артистка России Татьяна Судец.В этом году к традиционным номинациям форума добавилась новая – "Я – блогер", ведь "блог – это тоже визуальное искусство", не сомневаются орлята. Историю рождения номинации они обыграли на вечернем торжественном открытии юбилейного смотра в концертном зале "Амфитеатр" - одном из самых красивых и современных объектов "Орленка". Действие на сцене в диалоге с видеорядом, танцы, песни в исполнении именитых артистов и юных вокалистов – все это было вписано в сюжет о том, что главного креатива – с заделом на будущее – тут ждут прежде всего от детей."Фестиваль визуальных искусств в "Орленке" - это праздник творчества. Он всегда шагает в ногу со временем. Здесь орлята знакомятся с самыми современными направлениями кино и телевидения. И это очень важно именно с образовательной точки зрения, ведь творчески одаренным детям нужно быть на гребне волны, учиться понимать актуальное искусство, не бояться перемен. Тогда из них вырастут настоящие профессионалы, формирующие культурный код нашей страны", - убежден директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус.Фестиваль не только вот уже четверть века приобщает молодежь к прекрасному, но и дает юным дарованиям путевку в жизнь."Я смотрю на ваши красивые юные лица и… завидую вам! Я хочу быть на вашем месте. Вы молоды, у вас все впереди! Наслаждайтесь этим мгновением! Наслаждайтесь временем, проведенным в "Орленке". Ходите на все мероприятия фестиваля – вы сможете многое для себя почерпнуть, многому научиться. И нам важно ваше мнение – важно, как вы видите мир, как ощущаете и чувствуете его", - поделилась с орлятами художественный руководитель фестиваля, актриса театра и кино Наталья Громушкина.Наставление юным членам жюри всех фестивальных номинаций дал актер, сценарист и поэт Вадим Жук. Сейчас он выступает в роли председателя жюри конкурса "Анимация. Полный метр", а впервые попал в "Орленок" в далеком 1962 году."Тогда это был только один лагерь – крылатые палатки, стоящие на берегу моря. С тех пор я много бывал в "Орленке" - столько счастья связано с этой прекрасной землей! А жюри хочу сказать: дорогие мои, не думайте, что надо морщить лоб и делать все по-взрослому. Никаких законов нет. Закон – это вы сами. Ваше восприятие, эмоции, знания о жизни должны определять ваш выбор", - напутствовал он. "Фестиваль – это успешный старт для тех, кто начинает свою жизнь в искусстве. И память о тех, кого уже нет с нами", - подчеркнула вице-президент смотра, актриса театра и кино Елизавета Арзамасова.Увы, в этом году праздник проходит без президента фестиваля: он будет посвящен Борису Грачевскому – "папе" "Ералаша", чью жизнь в январе оборвал коронавирус. В память о нем на смотре состоится особый творческий вечер. Также на фестивале покажут ретроспективные программы, приуроченные к столетию со дня рождения двух выдающихся творцов – Сергея Бондарчука и Юрия Никулина.
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/orlenok-1738610901.html
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россия, детский отдых, александр джеус, орленок (детский центр), краснодарский край
Юбилейный Фестиваль визуальных искусств открылся в "Орленке"
22:53 06.07.2021
 
© РИА Новости / Карина Ивашко XXV Всероссийский фестиваль визуальных искусств во Всероссийском детском центре "Орленок"
 XXV Всероссийский фестиваль визуальных искусств во Всероссийском детском центре Орленок - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Карина Ивашко

Юбилейный Фестиваль визуальных искусств открылся в "Орленке"

Читать ria.ru в
ВДЦ "ОРЛЕНОК" (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ), 6 июл – РИА Новости, Карина Ивашко. XXV Всероссийский фестиваль визуальных искусств открылся во вторник во Всероссийском детском центре "Орленок"; площадками для кинопоказов, мастер-классов, творческих встреч и концертов на ближайшие дни стали все десять лагерей легендарного "Орленка".
"Мы 25-й раз в "Орленке", и я безумно благодарна ему за то, что мы можем воплощать здесь свои и ваши творческие идеи, за возможность показывать работы наших кинематографистов, телевизионщиков, аниматоров – наш российский продукт. Знайте, что они трудятся для вас, и что "Орленок" — это остров творчества, где мы можете ощутить, чего хотите, и сделать шаг на пути к мечте", - обратилась к орлятам создатель фестиваля, его генеральный продюсер Лариса Преториус.
Дети здесь не только зрители: они и участники, и соавторы, и судьи. Это и есть главная особенность фестиваля. Церемонии открытия всех шести номинаций смотра орлята подготовили и провели сами. У каждой – свое детское жюри. В дни смотра талантливые мальчишки и девчонки, прибывшие в "Орленок" из разных уголков страны, будут смотреть и горячо обсуждать фильмы и мультфильмы (короткометражки и полный метр) с участием детей-актеров, телепрограммы и документальные сюжеты, созданные студиями детского творчества целого ряда городов России.
"Ребята не просто хотят смотреть фильмы – они хотят узнавать новое, постигать тонкости творческих профессий. Они настроены очень серьезно. Благодаря фестивалю у них есть уникальная возможность заглянуть за кулисы мира искусства… Как человек телевидения хочу сказать, что это удивительный мир! И я желаю тем, кто захочет связать с ним свою жизнь, видеть в первую очередь красоту нашему мира", - сказала председатель жюри номинации "Телевидение", телеведущая, заслуженная артистка России Татьяна Судец.
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В этом году к традиционным номинациям форума добавилась новая – "Я – блогер", ведь "блог – это тоже визуальное искусство", не сомневаются орлята. Историю рождения номинации они обыграли на вечернем торжественном открытии юбилейного смотра в концертном зале "Амфитеатр" - одном из самых красивых и современных объектов "Орленка". Действие на сцене в диалоге с видеорядом, танцы, песни в исполнении именитых артистов и юных вокалистов – все это было вписано в сюжет о том, что главного креатива – с заделом на будущее – тут ждут прежде всего от детей.
"Фестиваль визуальных искусств в "Орленке" - это праздник творчества. Он всегда шагает в ногу со временем. Здесь орлята знакомятся с самыми современными направлениями кино и телевидения. И это очень важно именно с образовательной точки зрения, ведь творчески одаренным детям нужно быть на гребне волны, учиться понимать актуальное искусство, не бояться перемен. Тогда из них вырастут настоящие профессионалы, формирующие культурный код нашей страны", - убежден директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус.
Фестиваль не только вот уже четверть века приобщает молодежь к прекрасному, но и дает юным дарованиям путевку в жизнь.
© РИА Новости / Карина Ивашко XXV Всероссийский фестиваль визуальных искусств во Всероссийском детском центре "Орленок"
 XXV Всероссийский фестиваль визуальных искусств во Всероссийском детском центре Орленок - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Карина Ивашко
XXV Всероссийский фестиваль визуальных искусств во Всероссийском детском центре "Орленок"
"Я смотрю на ваши красивые юные лица и… завидую вам! Я хочу быть на вашем месте. Вы молоды, у вас все впереди! Наслаждайтесь этим мгновением! Наслаждайтесь временем, проведенным в "Орленке". Ходите на все мероприятия фестиваля – вы сможете многое для себя почерпнуть, многому научиться. И нам важно ваше мнение – важно, как вы видите мир, как ощущаете и чувствуете его", - поделилась с орлятами художественный руководитель фестиваля, актриса театра и кино Наталья Громушкина.
Наставление юным членам жюри всех фестивальных номинаций дал актер, сценарист и поэт Вадим Жук. Сейчас он выступает в роли председателя жюри конкурса "Анимация. Полный метр", а впервые попал в "Орленок" в далеком 1962 году.
"Тогда это был только один лагерь – крылатые палатки, стоящие на берегу моря. С тех пор я много бывал в "Орленке" - столько счастья связано с этой прекрасной землей! А жюри хочу сказать: дорогие мои, не думайте, что надо морщить лоб и делать все по-взрослому. Никаких законов нет. Закон – это вы сами. Ваше восприятие, эмоции, знания о жизни должны определять ваш выбор", - напутствовал он.
"Фестиваль – это успешный старт для тех, кто начинает свою жизнь в искусстве. И память о тех, кого уже нет с нами", - подчеркнула вице-президент смотра, актриса театра и кино Елизавета Арзамасова.
Увы, в этом году праздник проходит без президента фестиваля: он будет посвящен Борису Грачевскому – "папе" "Ералаша", чью жизнь в январе оборвал коронавирус. В память о нем на смотре состоится особый творческий вечер. Также на фестивале покажут ретроспективные программы, приуроченные к столетию со дня рождения двух выдающихся творцов – Сергея Бондарчука и Юрия Никулина.

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