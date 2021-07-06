https://ria.ru/20210706/fas-1740097052.html

В ФАС исключили возможность роста цен на жизненно важные лекарства

В ФАС исключили возможность роста цен на жизненно важные лекарства - РИА Новости, 06.07.2021

В ФАС исключили возможность роста цен на жизненно важные лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предостерегла должностных лиц от безосновательных заявлений о росте цен на лекарства в России, указав, что по... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:20

2021-07-06T14:20

2021-07-06T16:04

россия

здоровье - общество

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предостерегла должностных лиц от безосновательных заявлений о росте цен на лекарства в России, указав, что по жизненно важным препаратам рост цен и дефицит невозможен."Заявления о росте цен на лекарства в ряде СМИ носят манипуляторный характер, поскольку рост цен на жизненно важные препараты невозможен в силу особенностей регулирования. ФАС России предостерегает должностных лиц от безосновательных заявлений о росте цен на лекарства. Такого рода заявления могут привести к искусственному стимулированию спроса на жизненно важные препараты", - говорится в релизе ведомства.Служба напоминает, что цены на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), регулируются государством и не могут превышать установленные пределы. Чтобы предотвратить дефицит жизненно важных препаратов по причине нерентабельности производства, правительство РФ в октябре 2020 года приняло специальное постановление."Механизм, прописанный в документе, позволяет не только заблаговременно выявить возможный дефицит жизненно важных препаратов, но и установить на них цены до экономически обоснованного уровня и тем самым обеспечить присутствие на рынке", - подчеркивает ФАС.Антимонопольное ведомство указывает, что в настоящее время уже установило 61 новую экономически обоснованную цену на 22 лекарственных препарата, обеспечив их присутствие на рынке. "В частности, речь идет о ценах на такие жизненно важные препараты как "этопозид", "винкристин", "пеницилламин" и "ципротерон", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210627/opasnost-1738780413.html

https://ria.ru/20210706/myasnikov-1740071053.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии)