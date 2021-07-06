https://ria.ru/20210706/fas-1740097052.html
В ФАС исключили возможность роста цен на жизненно важные лекарства
В ФАС исключили возможность роста цен на жизненно важные лекарства - РИА Новости, 06.07.2021
В ФАС исключили возможность роста цен на жизненно важные лекарства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предостерегла должностных лиц от безосновательных заявлений о росте цен на лекарства в России, указав, что по... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:20
2021-07-06T14:20
2021-07-06T16:04
россия
здоровье - общество
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предостерегла должностных лиц от безосновательных заявлений о росте цен на лекарства в России, указав, что по жизненно важным препаратам рост цен и дефицит невозможен."Заявления о росте цен на лекарства в ряде СМИ носят манипуляторный характер, поскольку рост цен на жизненно важные препараты невозможен в силу особенностей регулирования. ФАС России предостерегает должностных лиц от безосновательных заявлений о росте цен на лекарства. Такого рода заявления могут привести к искусственному стимулированию спроса на жизненно важные препараты", - говорится в релизе ведомства.Служба напоминает, что цены на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), регулируются государством и не могут превышать установленные пределы. Чтобы предотвратить дефицит жизненно важных препаратов по причине нерентабельности производства, правительство РФ в октябре 2020 года приняло специальное постановление."Механизм, прописанный в документе, позволяет не только заблаговременно выявить возможный дефицит жизненно важных препаратов, но и установить на них цены до экономически обоснованного уровня и тем самым обеспечить присутствие на рынке", - подчеркивает ФАС.Антимонопольное ведомство указывает, что в настоящее время уже установило 61 новую экономически обоснованную цену на 22 лекарственных препарата, обеспечив их присутствие на рынке. "В частности, речь идет о ценах на такие жизненно важные препараты как "этопозид", "винкристин", "пеницилламин" и "ципротерон", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210627/opasnost-1738780413.html
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россия, здоровье - общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
В ФАС исключили возможность роста цен на жизненно важные лекарства
14:20 06.07.2021 (обновлено: 16:04 06.07.2021)
В ФАС заявили, что предпосылок для роста цен на жизненно важные лекарства в России нет
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС
) РФ предостерегла должностных лиц от безосновательных заявлений о росте цен на лекарства в России
, указав, что по жизненно важным препаратам рост цен и дефицит невозможен.
"Заявления о росте цен на лекарства в ряде СМИ носят манипуляторный характер, поскольку рост цен на жизненно важные препараты невозможен в силу особенностей регулирования. ФАС России предостерегает должностных лиц от безосновательных заявлений о росте цен на лекарства. Такого рода заявления могут привести к искусственному стимулированию спроса на жизненно важные препараты", - говорится в релизе ведомства.
Служба напоминает, что цены на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), регулируются государством и не могут превышать установленные пределы. Чтобы предотвратить дефицит жизненно важных препаратов по причине нерентабельности производства, правительство РФ в октябре 2020 года приняло специальное постановление.
"Механизм, прописанный в документе, позволяет не только заблаговременно выявить возможный дефицит жизненно важных препаратов, но и установить на них цены до экономически обоснованного уровня и тем самым обеспечить присутствие на рынке", - подчеркивает ФАС.
Антимонопольное ведомство указывает, что в настоящее время уже установило 61 новую экономически обоснованную цену на 22 лекарственных препарата, обеспечив их присутствие на рынке. "В частности, речь идет о ценах на такие жизненно важные препараты как "этопозид", "винкристин", "пеницилламин" и "ципротерон", - говорится в сообщении.