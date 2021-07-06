ЕК может ответить на российский закон по виноделию, заявил источник
18:33 06.07.2021 (обновлено: 18:34 06.07.2021)
© AP Photo / Yves LoggheШтаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Yves Logghe
Источник заявил, что ЕК изучит возможные шаги в ответ на российский закон по виноделию
БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия изучает возможные шаги в ответ на новое законодательство РФ по алкогольной продукции, сказал РИА Новости источник в ЕС.
"В настоящее время (ЕК - ред.) анализирует содержание, последствия закона и то, нарушает ли он обязательства Российской Федерации перед ВТО, а также шаги, которые можно было бы предпринять", - сказал он.
Еврокомиссия будет контактировать с российскими властями касательно нового законодательства по алкогольной продукции, выражая свои опасения и несогласие, сказал РИА Новости источник в ЕС.
"Да, Европейская комиссия будет решительно и недвусмысленно выражать свою обеспокоенность и принципиальное несогласие на всех соответствующих уровнях", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будет ли Еврокомиссия контактировать с властями РФ по этому вопросу.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал федеральный закон, который вносит поправки в закон о виноградарстве и виноделии, уточняя ряд терминов. Так, в законодательство добавлен термин "коньяк России": под ним понимается коньяк, на 100% произведенный из винограда, выращенного на территории РФ. Кроме того, поправки в закон разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной на территории России.
Вчера, 17:13ЕК изучит новый российский закон по виноделию