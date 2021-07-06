https://ria.ru/20210706/evrokomissiya-1740154238.html

ЕК может ответить на российский закон по виноделию, заявил источник

ЕК может ответить на российский закон по виноделию, заявил источник - РИА Новости, 06.07.2021

ЕК может ответить на российский закон по виноделию, заявил источник

Еврокомиссия изучает возможные шаги в ответ на новое законодательство РФ по алкогольной продукции, сказал РИА Новости источник в ЕС. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T18:33

2021-07-06T18:33

2021-07-06T18:34

россия

еврокомиссия

владимир путин

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия изучает возможные шаги в ответ на новое законодательство РФ по алкогольной продукции, сказал РИА Новости источник в ЕС."В настоящее время (ЕК - ред.) анализирует содержание, последствия закона и то, нарушает ли он обязательства Российской Федерации перед ВТО, а также шаги, которые можно было бы предпринять", - сказал он.Еврокомиссия будет контактировать с российскими властями касательно нового законодательства по алкогольной продукции, выражая свои опасения и несогласие, сказал РИА Новости источник в ЕС."Да, Европейская комиссия будет решительно и недвусмысленно выражать свою обеспокоенность и принципиальное несогласие на всех соответствующих уровнях", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будет ли Еврокомиссия контактировать с властями РФ по этому вопросу.Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал федеральный закон, который вносит поправки в закон о виноградарстве и виноделии, уточняя ряд терминов. Так, в законодательство добавлен термин "коньяк России": под ним понимается коньяк, на 100% произведенный из винограда, выращенного на территории РФ. Кроме того, поправки в закон разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной на территории России.

https://ria.ru/20210706/shampanskoe-1740134361.html

https://ria.ru/20210706/evrokomissiya-1740135026.html

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2021

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россия, еврокомиссия, владимир путин, экономика