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Неизвестные устроили стрельбу в Екатеринбурге
Неизвестные устроили стрельбу в Екатеринбурге - РИА Новости, 06.07.2021
Неизвестные устроили стрельбу в Екатеринбурге
Неизвестные в Екатеринбурге устроили стрельбу, по предварительным данным, из травматического оружия, раненых и погибших нет, на месте работает полиция, сообщил... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T21:17
2021-07-06T21:52
валерий горелых
гумвд
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Неизвестные в Екатеринбурге устроили стрельбу, по предварительным данным, из травматического оружия, раненых и погибших нет, на месте работает полиция, сообщил РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых."Сегодня вечером около 22.00 (20.00 мск) в дежурную часть отдела полиции №9 поступил тревожный сигнал о том, что вблизи кафе "Топчан" в районе перекрестка Репина – Токарей были слышны хлопки, похожие на выстрелы. В указанный микрорайон оперативно прибыли представители МВД, которые обнаружили на месте происшествия несколько гильз - по предварительным данным, от травматического оружия, которые приобщены к материалам проверки", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на месте также обнаружены несколько поврежденных стекол в легковых автомобилях. Кроме того, повреждено окно в самом кафе. Сейчас сыщики опрашивают персонал кафе, устанавливают возможных очевидцев, анализируют съемки с камер видеонаблюдения.На данный момент, по данным Горелых, сведения в полицию о раненых или погибших не поступали. Сейчас силовики устанавливают количество лиц, принимавших участие в конфликте и его точную причину.
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свердловская область
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валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия
Неизвестные устроили стрельбу в Екатеринбурге
21:17 06.07.2021 (обновлено: 21:52 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Неизвестные устроили стрельбу в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Неизвестные в Екатеринбурге устроили стрельбу, по предварительным данным, из травматического оружия, раненых и погибших нет, на месте работает полиция, сообщил РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Сегодня вечером около 22.00 (20.00 мск) в дежурную часть отдела полиции №9 поступил тревожный сигнал о том, что вблизи кафе "Топчан" в районе перекрестка Репина – Токарей были слышны хлопки, похожие на выстрелы. В указанный микрорайон оперативно прибыли представители МВД, которые обнаружили на месте происшествия несколько гильз - по предварительным данным, от травматического оружия, которые приобщены к материалам проверки", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что на месте также обнаружены несколько поврежденных стекол в легковых автомобилях. Кроме того, повреждено окно в самом кафе. Сейчас сыщики опрашивают персонал кафе, устанавливают возможных очевидцев, анализируют съемки с камер видеонаблюдения.
На данный момент, по данным Горелых, сведения в полицию о раненых или погибших не поступали. Сейчас силовики устанавливают количество лиц, принимавших участие в конфликте и его точную причину.
 
Валерий ГорелыхГУМВДСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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