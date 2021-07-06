https://ria.ru/20210706/ekaterinburg-1740174631.html

Неизвестные устроили стрельбу в Екатеринбурге

Неизвестные устроили стрельбу в Екатеринбурге - РИА Новости, 06.07.2021

Неизвестные устроили стрельбу в Екатеринбурге

Неизвестные в Екатеринбурге устроили стрельбу, по предварительным данным, из травматического оружия, раненых и погибших нет, на месте работает полиция, сообщил... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T21:17

2021-07-06T21:17

2021-07-06T21:52

валерий горелых

гумвд

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Неизвестные в Екатеринбурге устроили стрельбу, по предварительным данным, из травматического оружия, раненых и погибших нет, на месте работает полиция, сообщил РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых."Сегодня вечером около 22.00 (20.00 мск) в дежурную часть отдела полиции №9 поступил тревожный сигнал о том, что вблизи кафе "Топчан" в районе перекрестка Репина – Токарей были слышны хлопки, похожие на выстрелы. В указанный микрорайон оперативно прибыли представители МВД, которые обнаружили на месте происшествия несколько гильз - по предварительным данным, от травматического оружия, которые приобщены к материалам проверки", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на месте также обнаружены несколько поврежденных стекол в легковых автомобилях. Кроме того, повреждено окно в самом кафе. Сейчас сыщики опрашивают персонал кафе, устанавливают возможных очевидцев, анализируют съемки с камер видеонаблюдения.На данный момент, по данным Горелых, сведения в полицию о раненых или погибших не поступали. Сейчас силовики устанавливают количество лиц, принимавших участие в конфликте и его точную причину.

https://radiosputnik.ria.ru/20210703/chelyabinsk-1739747188.html

свердловская область

екатеринбург

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валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия