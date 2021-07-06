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В Египте будут штрафовать авиакомпании за туристов без вакцинации и ПЦР

В Египте будут штрафовать авиакомпании за туристов без вакцинации и ПЦР - РИА Новости, 06.07.2021

В Египте будут штрафовать авиакомпании за туристов без вакцинации и ПЦР

Штрафу до тысячи долларов могут быть подвергнуты авиаперевозчики, привозящие туристов без сертификата о вакцинации против COVID-19 или ПЦР в международный... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:35

2021-07-06T14:35

2021-07-06T14:37

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египет

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Штрафу до тысячи долларов могут быть подвергнуты авиаперевозчики, привозящие туристов без сертификата о вакцинации против COVID-19 или ПЦР в международный аэропорт Каира, сообщает Турпром со ссылкой на местные СМИ. Источники уточняют, что в воздушной гавани приступили к выполнению решения министерства здравоохранения об использовании сертификатов о вакцинации против COVID-19 (при условии, что с момента вакцинации прошло 14 дней) вместо ПЦР. Об этом заявил директор по карантину в международном аэропорту Каира.Эксперт уверен, что это постановление упростит поездки для тех, кто прибывает в Египет, а также снизит нагрузку на другие хабы, которые проводят ПЦР-тесты для всех прибывающих пассажиров.Согласно последнему обновлению, обладатели сертификатов о вакцинации против коронавируса, утвержденных ВОЗ и местными властями, могут въезжать в Египет без тестов. При условии, что после получения второй дозы прививки (Sinopharm, Sinovac, "Спутник V" или Pfizer) прошло 14 дней.

https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738347022.html

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