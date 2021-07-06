Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/ege-1740145402.html
Рособрнадзор рассказал о набравших 300 баллов на ЕГЭ жителях Подмосковья
Рособрнадзор рассказал о набравших 300 баллов на ЕГЭ жителях Подмосковья - РИА Новости, 06.07.2021
Рособрнадзор рассказал о набравших 300 баллов на ЕГЭ жителях Подмосковья
Среди 16 выпускников, получивших 300 баллов за три предмета по результатам ЕГЭ, каждый пятый из Подмосковья, сообщила РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:55
2021-07-06T17:55
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
московская область (подмосковье)
жуковский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738478824_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_59b1708a37127e7dda23aaf42779ec28.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Среди 16 выпускников, получивших 300 баллов за три предмета по результатам ЕГЭ, каждый пятый из Подмосковья, сообщила РИА Новости заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в этом году 16 участников ЕГЭ со всей России набрали 300 баллов по трем предметам"В Подмосковье уже три выпускника набрали 100 баллов сразу по трем предметам на ЕГЭ. Это Елена Стецук из школы № 5 г. Жуковского, Артем Ахмедов из школы № 9 г. Жуковского и Кирилл Кучер из Сергиево-Посадского физико-математического лицея. Ребята показали блестящие результаты", - сообщила Каклюгина.Зампред правительства добавила, что в Подмосковье есть рост числа стобалльников и детей, набравших более 80 баллов по английскому языку, физике и профильной математике.
https://sn.ria.ru/20210706/ege-1740120351.html
россия
московская область (подмосковье)
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738478824_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9fd9e046a532f59eb69f2a18d1acfb2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), московская область (подмосковье), жуковский, общество
Рособрнадзор рассказал о набравших 300 баллов на ЕГЭ жителях Подмосковья
17:55 06.07.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев

Каждый пятый набравший 300 баллов на ЕГЭ выпускник является жителем Подмосковья

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Среди 16 выпускников, получивших 300 баллов за три предмета по результатам ЕГЭ, каждый пятый из Подмосковья, сообщила РИА Новости заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в этом году 16 участников ЕГЭ со всей России набрали 300 баллов по трем предметам
Подмосковье уже три выпускника набрали 100 баллов сразу по трем предметам на ЕГЭ. Это Елена Стецук из школы № 5 г. Жуковского, Артем Ахмедов из школы № 9 г. Жуковского и Кирилл Кучер из Сергиево-Посадского физико-математического лицея. Ребята показали блестящие результаты", - сообщила Каклюгина.
Зампред правительства добавила, что в Подмосковье есть рост числа стобалльников и детей, набравших более 80 баллов по английскому языку, физике и профильной математике.
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 16:13
В Рособрнадзоре рассказали, кто сдал ЕГЭ на 400 баллов в 2021 году
 
РоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Московская область (Подмосковье)ЖуковскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08На Lada планируют поставить турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Ан-26 перед крушением на Камчатке не подавал аварийных сигналов
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
06:30На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26
06:30Петр и Феврония: загадочная история покровителей семьи и любви
Лента новостейМолния