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Рособрнадзор рассказал о набравших 300 баллов на ЕГЭ жителях Подмосковья
Рособрнадзор рассказал о набравших 300 баллов на ЕГЭ жителях Подмосковья - РИА Новости, 06.07.2021
Рособрнадзор рассказал о набравших 300 баллов на ЕГЭ жителях Подмосковья
Среди 16 выпускников, получивших 300 баллов за три предмета по результатам ЕГЭ, каждый пятый из Подмосковья, сообщила РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:55
2021-07-06T17:55
2021-07-06T17:55
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
московская область (подмосковье)
жуковский
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Среди 16 выпускников, получивших 300 баллов за три предмета по результатам ЕГЭ, каждый пятый из Подмосковья, сообщила РИА Новости заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в этом году 16 участников ЕГЭ со всей России набрали 300 баллов по трем предметам"В Подмосковье уже три выпускника набрали 100 баллов сразу по трем предметам на ЕГЭ. Это Елена Стецук из школы № 5 г. Жуковского, Артем Ахмедов из школы № 9 г. Жуковского и Кирилл Кучер из Сергиево-Посадского физико-математического лицея. Ребята показали блестящие результаты", - сообщила Каклюгина.Зампред правительства добавила, что в Подмосковье есть рост числа стобалльников и детей, набравших более 80 баллов по английскому языку, физике и профильной математике.
https://sn.ria.ru/20210706/ege-1740120351.html
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россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), московская область (подмосковье), жуковский, общество
Рособрнадзор рассказал о набравших 300 баллов на ЕГЭ жителях Подмосковья
Каждый пятый набравший 300 баллов на ЕГЭ выпускник является жителем Подмосковья