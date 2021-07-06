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Москвичка, вынесшая в туфле документ из архива, получила условный срок
Москвичка, вынесшая в туфле документ из архива, получила условный срок - РИА Новости, 06.07.2021
Москвичка, вынесшая в туфле документ из архива, получила условный срок
Басманный суд столицы приговорил к условному сроку москвичку Екатерину Седову, обвиняемую в хищении исторического документа 1857 года из государственного... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:55
2021-07-06T13:55
россия
архип куинджи
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Басманный суд столицы приговорил к условному сроку москвичку Екатерину Седову, обвиняемую в хищении исторического документа 1857 года из государственного архива, который она спрятала в туфле."Седова Екатерина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 164 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы. Назначенное Седовой наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 1 года", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Женщина также обязана отмечаться в инспекции и уведомлять о смене своего места жительства в период испытательного срока. Кроме этого, ей запретили посещать любые федеральные архивные учреждения до истечения испытательного срока. Решение вступило в силу в конце мая – гособвинение и защита решили его не обжаловать.По данным прокуратуры Москвы, 62-летняя женщина в ноябре 2020 года, находясь в помещении читального зала Российского государственного военно-исторического архива, похитила "Изложение Высочайшего повеления об увольнении от службы исполняющего должность военного губернатора Семипалатинской области полковника П.М. Спиридонова и назначении на его место полковника Ф.А. Панова". На документе значилась дата - 3 марта 1857 года.Седова вытащила лист из архивного дела, которое вернула сотруднику учреждения, и положила себе в блокнот, а позднее, перед выходом из здания, спрятала ценность в туфле. Именно там позднее его обнаружили полицейские. Согласно судебному экспертному заключению, стоимость похищенного составляет 50 тысяч рублей, лист также признан предметом, имеющим особую ценность.По статье "Хищение предметов и документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность" (часть 1 статьи 164 УК РФ) женщине грозило наказание вплоть до 10 лет колонии.Последний раз по вышеуказанной статье в Москве судили Дениса Чуприкова – в начале 2019 года он украл картину "Ай-Петри. Крым" знаменитого пейзажиста Архипа Куинджи. В том же году мужчину приговорили к трём годам колонии строгого режима, хотя ему грозило до 15 лет – в результате хищения картина была повреждена.
https://ria.ru/20210608/politsiya-1736150709.html
https://ria.ru/20210428/khischenie-1730401530.html
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россия, архип куинджи, москва, происшествия
Москвичка, вынесшая в туфле документ из архива, получила условный срок
13:55 06.07.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Москвичка, вынесшая в туфле исторический документ из архива, получила условный срок

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Басманный суд столицы приговорил к условному сроку москвичку Екатерину Седову, обвиняемую в хищении исторического документа 1857 года из государственного архива, который она спрятала в туфле.
"Седова Екатерина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 164 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы. Назначенное Седовой наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 1 года", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
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Женщина также обязана отмечаться в инспекции и уведомлять о смене своего места жительства в период испытательного срока. Кроме этого, ей запретили посещать любые федеральные архивные учреждения до истечения испытательного срока. Решение вступило в силу в конце мая – гособвинение и защита решили его не обжаловать.
По данным прокуратуры Москвы, 62-летняя женщина в ноябре 2020 года, находясь в помещении читального зала Российского государственного военно-исторического архива, похитила "Изложение Высочайшего повеления об увольнении от службы исполняющего должность военного губернатора Семипалатинской области полковника П.М. Спиридонова и назначении на его место полковника Ф.А. Панова". На документе значилась дата - 3 марта 1857 года.
Седова вытащила лист из архивного дела, которое вернула сотруднику учреждения, и положила себе в блокнот, а позднее, перед выходом из здания, спрятала ценность в туфле. Именно там позднее его обнаружили полицейские. Согласно судебному экспертному заключению, стоимость похищенного составляет 50 тысяч рублей, лист также признан предметом, имеющим особую ценность.
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По статье "Хищение предметов и документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность" (часть 1 статьи 164 УК РФ) женщине грозило наказание вплоть до 10 лет колонии.
Последний раз по вышеуказанной статье в Москве судили Дениса Чуприкова – в начале 2019 года он украл картину "Ай-Петри. Крым" знаменитого пейзажиста Архипа Куинджи. В том же году мужчину приговорили к трём годам колонии строгого режима, хотя ему грозило до 15 лет – в результате хищения картина была повреждена.
 
РоссияАрхип КуинджиМоскваПроисшествия
 
 
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