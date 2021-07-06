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Против экс-губернатора Кировской области возбудили новое уголовное дело

Против экс-губернатора Кировской области возбудили новое уголовное дело - РИА Новости, 06.07.2021

Против экс-губернатора Кировской области возбудили новое уголовное дело

В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбудили новое уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба СК. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:16

2021-07-06T11:16

2021-07-06T16:50

следственный комитет россии (ск рф)

никита белых

кировская область

происшествия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбудили новое уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба СК.По версии следствия, Белых, исполняя обязанности главы региона и исходя из личной заинтересованности, обеспечил совершение крупной сделки — заключения договора займа АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (КРИК) с одной из компаний Кировской области на 320 миллионов рублей. Согласно документу, деньги с уплатой процентов должны были вернуть до ноября 2016 года.Затем Белых поручил распределить эти средства на нужды иных фирм, не связанных с уставными целями КРИК и находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, "с целью кратковременного улучшения их финансового положения".Деньги в КРИК так и не вернулись, в последующем корпорация через суд взыскала с областного правительства более 202 миллионов рублей."Таким образом, в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб на указанную сумму", — добавили в ведомстве.О судьбе остальных 118 миллионов рублей в релизе ничего не говорится.Как уточнили РИА Новости в СК, экс-губернатор пока находится в статусе подозреваемого, обвинение ему еще не предъявляли. Комментариями защиты агентство пока не располагает.По первому делу Пресненский суд в феврале 2018 года приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима, это наказание впоследствии подтвердила апелляционная и кассационная инстанции.Чиновника поймали во время получения взятки в одном из столичных ресторанов в июне 2016 года. Экс-главе Кировской области вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК, в 2011-2012 годах он получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса.Через год, как считает СК, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро. По первому эпизоду суд его оправдал, по второму — признал виновным.Должности Белых лишился через месяц после задержания с формулировкой "в связи с утратой доверия".

https://radiosputnik.ria.ru/20200204/1564239481.html

https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html

кировская область

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Экс-губернатора Кировской области доставили к следователю. Кадры СК РФ Следователи возбудили в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, отбывающего срок за получение взятки, уголовное дело о превышении должностных полномочий. 2021-07-06T11:16 true PT0M40S

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следственный комитет россии (ск рф), никита белых, кировская область, происшествия