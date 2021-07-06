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Против экс-губернатора Кировской области возбудили новое уголовное дело
Против экс-губернатора Кировской области возбудили новое уголовное дело - РИА Новости, 06.07.2021
Против экс-губернатора Кировской области возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбудили новое уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба СК. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:16
2021-07-06T16:50
следственный комитет россии (ск рф)
никита белых
кировская область
происшествия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбудили новое уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба СК.По версии следствия, Белых, исполняя обязанности главы региона и исходя из личной заинтересованности, обеспечил совершение крупной сделки — заключения договора займа АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (КРИК) с одной из компаний Кировской области на 320 миллионов рублей. Согласно документу, деньги с уплатой процентов должны были вернуть до ноября 2016 года.Затем Белых поручил распределить эти средства на нужды иных фирм, не связанных с уставными целями КРИК и находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, "с целью кратковременного улучшения их финансового положения".Деньги в КРИК так и не вернулись, в последующем корпорация через суд взыскала с областного правительства более 202 миллионов рублей."Таким образом, в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб на указанную сумму", — добавили в ведомстве.О судьбе остальных 118 миллионов рублей в релизе ничего не говорится.Как уточнили РИА Новости в СК, экс-губернатор пока находится в статусе подозреваемого, обвинение ему еще не предъявляли. Комментариями защиты агентство пока не располагает.По первому делу Пресненский суд в феврале 2018 года приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима, это наказание впоследствии подтвердила апелляционная и кассационная инстанции.Чиновника поймали во время получения взятки в одном из столичных ресторанов в июне 2016 года. Экс-главе Кировской области вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК, в 2011-2012 годах он получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса.Через год, как считает СК, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро. По первому эпизоду суд его оправдал, по второму — признал виновным.Должности Белых лишился через месяц после задержания с формулировкой "в связи с утратой доверия".
https://radiosputnik.ria.ru/20200204/1564239481.html
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Экс-губернатора Кировской области доставили к следователю. Кадры СК РФ
Следователи возбудили в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, отбывающего срок за получение взятки, уголовное дело о превышении должностных полномочий.
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следственный комитет россии (ск рф), никита белых, кировская область, происшествия
Против экс-губернатора Кировской области возбудили новое уголовное дело
11:16 06.07.2021 (обновлено: 16:50 06.07.2021)
 

Против экс-губернатора Кировской области Белых возбудили уголовное дело о превышении полномочий

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбудили новое уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба СК.
По версии следствия, Белых, исполняя обязанности главы региона и исходя из личной заинтересованности, обеспечил совершение крупной сделки — заключения договора займа АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (КРИК) с одной из компаний Кировской области на 320 миллионов рублей. Согласно документу, деньги с уплатой процентов должны были вернуть до ноября 2016 года.
Затем Белых поручил распределить эти средства на нужды иных фирм, не связанных с уставными целями КРИК и находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, "с целью кратковременного улучшения их финансового положения".
Деньги в КРИК так и не вернулись, в последующем корпорация через суд взыскала с областного правительства более 202 миллионов рублей.
"Таким образом, в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб на указанную сумму", — добавили в ведомстве.
О судьбе остальных 118 миллионов рублей в релизе ничего не говорится.
Как уточнили РИА Новости в СК, экс-губернатор пока находится в статусе подозреваемого, обвинение ему еще не предъявляли. Комментариями защиты агентство пока не располагает.
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По первому делу Пресненский суд в феврале 2018 года приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима, это наказание впоследствии подтвердила апелляционная и кассационная инстанции.
Чиновника поймали во время получения взятки в одном из столичных ресторанов в июне 2016 года. Экс-главе Кировской области вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК, в 2011-2012 годах он получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса.
Через год, как считает СК, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро. По первому эпизоду суд его оправдал, по второму — признал виновным.
Должности Белых лишился через месяц после задержания с формулировкой "в связи с утратой доверия".
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