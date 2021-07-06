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В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей
В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей - РИА Новости, 06.07.2021
В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей
Уголовное дело о служебном подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей при исполнении госконтракта возбуждено в отношении руководителя службы заказчика... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T05:21
2021-07-06T05:21
россия
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Уголовное дело о служебном подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей при исполнении госконтракта возбуждено в отношении руководителя службы заказчика министерства строительства Хабаровского края, сообщает во вторник региональная прокуратура.По данным ведомства, руководитель госучреждения подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по монтажу и вводу в эксплуатацию медицинского оборудования для возводимого корпуса противотуберкулезного диспансера."Необоснованно потрачено 24,5 миллиона рублей. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог)", - сообщает прокуратура.
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россия, хабаровск, хабаровский край, происшествия
В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей
05:21 06.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей при госконтракте

Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Уголовное дело о служебном подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей при исполнении госконтракта возбуждено в отношении руководителя службы заказчика министерства строительства Хабаровского края, сообщает во вторник региональная прокуратура.
По данным ведомства, руководитель госучреждения подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по монтажу и вводу в эксплуатацию медицинского оборудования для возводимого корпуса противотуберкулезного диспансера.
"Необоснованно потрачено 24,5 миллиона рублей. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог)", - сообщает прокуратура.
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