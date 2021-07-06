https://ria.ru/20210706/delo-1740027173.html

В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей

В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей - РИА Новости, 06.07.2021

В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей

Уголовное дело о служебном подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей при исполнении госконтракта возбуждено в отношении руководителя службы заказчика... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T05:21

2021-07-06T05:21

2021-07-06T05:21

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хабаровск

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Уголовное дело о служебном подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей при исполнении госконтракта возбуждено в отношении руководителя службы заказчика министерства строительства Хабаровского края, сообщает во вторник региональная прокуратура.По данным ведомства, руководитель госучреждения подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по монтажу и вводу в эксплуатацию медицинского оборудования для возводимого корпуса противотуберкулезного диспансера."Необоснованно потрачено 24,5 миллиона рублей. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог)", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20210705/delo-1739872019.html

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россия, хабаровск, хабаровский край, происшествия