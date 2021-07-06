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Туризм
https://ria.ru/20210706/bolgariya-1740082841.html
Болгария меняет правила въезда для вакцинированных россиян
Болгария меняет правила въезда для вакцинированных россиян - РИА Новости, 06.07.2021
Болгария меняет правила въезда для вакцинированных россиян
Болгария изменила условия въезда для туристов из России в связи с ухудшением там эпидемиологической ситуации, сообщили в АТОР. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:25
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туризм
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Болгария изменила условия въезда для туристов из России в связи с ухудшением там эпидемиологической ситуации, сообщили в АТОР.Республика решила не закрывать границы для россиян. Однако с 8 июля власти страны вводят для них обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус. Это затронет путешественников в возрасте от 12 лет, а также привитых (в Болгарии признают "Спутник V"). Сдать анализ нужно не ранее чем за 72 часа до прибытия. Аналогичные меры ввели и для приезжающих из Испании и Кипра.Как поясняется в сообщении Минздрава Болгарии, Россия находится в "оранжевом" списке. Однако при росте числа зараженных коронавирусом в государстве из "зеленой" или "оранжевой" зоны к путешественникам из этих стран могут применять специальные противоэпидемические меры.Если гражданин России приедет в Болгарию без сертификата о прохождении ПЦР-теста, его могут отправить на десятидневный карантин.Ранее стало известно, что Греция с 30 июня изменила порядок въезда для туристов из России: все путешественники старше 12 лет должны предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 со сроком действия 72 часа до въезда или экспресс-теста, сделанного за 48 часов. Документ может быть на русском языке.Сертификаты о вакцинации, как и справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител, более не признаются. Раньше россияне могли предъявить эти документы.
https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html
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Болгария меняет правила въезда для вакцинированных россиян

16:25 06.07.2021 (обновлено: 17:09 06.07.2021)
 
© Depositphotos / master2Золотые Пески, Болгария
Золотые Пески, Болгария - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Depositphotos / master2
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Болгария изменила условия въезда для туристов из России в связи с ухудшением там эпидемиологической ситуации, сообщили в АТОР.
Республика решила не закрывать границы для россиян. Однако с 8 июля власти страны вводят для них обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус. Это затронет путешественников в возрасте от 12 лет, а также привитых (в Болгарии признают "Спутник V").
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Сдать анализ нужно не ранее чем за 72 часа до прибытия. Аналогичные меры ввели и для приезжающих из Испании и Кипра.
Как поясняется в сообщении Минздрава Болгарии, Россия находится в "оранжевом" списке. Однако при росте числа зараженных коронавирусом в государстве из "зеленой" или "оранжевой" зоны к путешественникам из этих стран могут применять специальные противоэпидемические меры.
Если гражданин России приедет в Болгарию без сертификата о прохождении ПЦР-теста, его могут отправить на десятидневный карантин.
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Ранее стало известно, что Греция с 30 июня изменила порядок въезда для туристов из России: все путешественники старше 12 лет должны предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 со сроком действия 72 часа до въезда или экспресс-теста, сделанного за 48 часов. Документ может быть на русском языке.
Сертификаты о вакцинации, как и справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител, более не признаются. Раньше россияне могли предъявить эти документы.
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