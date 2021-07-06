https://ria.ru/20210706/blagoustroystvo-1740121604.html
В Тюменской области в этом году благоустроят 30 объектов
В Тюменской области в этом году благоустроят 30 объектов - РИА Новости, 06.07.2021
В Тюменской области в этом году благоустроят 30 объектов
В этом году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тюменской области планируется завершить 30 объектов благоустройства, в... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:20
2021-07-06T16:20
2021-07-06T16:20
тюменская область
россия
максим егоров
жкх
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
тюменская область
тюмень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600875043_0:141:3077:1872_1920x0_80_0_0_717768e4a6632248f996be7767a2e4d7.jpg
ТЮМЕНЬ, 6 июл – РИА Новости. В этом году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тюменской области планируется завершить 30 объектов благоустройства, в том числе привести в надлежащее состояние 24 двора многоквартирных дома и создать пять общественных пространств в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатор области.Кроме того, областные власти намерены реализовать проект по благоустройству центрального парка в городе Заводоуковске, который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. "Работы на всех объектах идут по графику и должны быть завершены в ноябре", - отмечает пресс-служба.В 2021 году по результатам голосования на единой федеральной платформе, созданной Минстроем РФ по проекту "Формирование комфортной городской среды", жители Тюменской области выбрали шесть дизайн-проектов в Тюмени и Ишиме. Все они будут реализованы в 2022 году.Принявший участие в совещании в областном правительстве заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров отметил, что Минстрой добавит на платформе голосования окно обратной связи. Заместитель директора областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Наталья Якуба, выступая на совещании, сообщила, что в 2019 и 2020 годах в Тюменской области в общей сложности завершено 228 объектов благоустройства. По ее словам, общий объем финансирования составил почти три миллиарда рублей. Из них в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроены 47 объектов на 1,35 миллиарда рублей, уточнила Якуба.
https://ria.ru/20210630/tarify-1739309454.html
россия
тюменская область
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600875043_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_ea08388efabc6f6de7282f448cfd7829.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим егоров, жкх, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), тюменская область, тюмень