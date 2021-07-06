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Тюменская область
https://ria.ru/20210706/blagoustroystvo-1740121604.html
В Тюменской области в этом году благоустроят 30 объектов
В Тюменской области в этом году благоустроят 30 объектов - РИА Новости, 06.07.2021
В Тюменской области в этом году благоустроят 30 объектов
В этом году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тюменской области планируется завершить 30 объектов благоустройства, в... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:20
2021-07-06T16:20
тюменская область
россия
максим егоров
жкх
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
тюменская область
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 6 июл – РИА Новости. В этом году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тюменской области планируется завершить 30 объектов благоустройства, в том числе привести в надлежащее состояние 24 двора многоквартирных дома и создать пять общественных пространств в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатор области.Кроме того, областные власти намерены реализовать проект по благоустройству центрального парка в городе Заводоуковске, который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. "Работы на всех объектах идут по графику и должны быть завершены в ноябре", - отмечает пресс-служба.В 2021 году по результатам голосования на единой федеральной платформе, созданной Минстроем РФ по проекту "Формирование комфортной городской среды", жители Тюменской области выбрали шесть дизайн-проектов в Тюмени и Ишиме. Все они будут реализованы в 2022 году.Принявший участие в совещании в областном правительстве заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров отметил, что Минстрой добавит на платформе голосования окно обратной связи. Заместитель директора областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Наталья Якуба, выступая на совещании, сообщила, что в 2019 и 2020 годах в Тюменской области в общей сложности завершено 228 объектов благоустройства. По ее словам, общий объем финансирования составил почти три миллиарда рублей. Из них в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроены 47 объектов на 1,35 миллиарда рублей, уточнила Якуба.
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россия, максим егоров, жкх, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), тюменская область, тюмень

В Тюменской области в этом году благоустроят 30 объектов

16:20 06.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПешеходный мост через реку Туру
Пешеходный мост через реку Туру - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 6 июл – РИА Новости. В этом году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тюменской области планируется завершить 30 объектов благоустройства, в том числе привести в надлежащее состояние 24 двора многоквартирных дома и создать пять общественных пространств в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатор области.
Кроме того, областные власти намерены реализовать проект по благоустройству центрального парка в городе Заводоуковске, который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
"Работы на всех объектах идут по графику и должны быть завершены в ноябре", - отмечает пресс-служба.
В 2021 году по результатам голосования на единой федеральной платформе, созданной Минстроем РФ по проекту "Формирование комфортной городской среды", жители Тюменской области выбрали шесть дизайн-проектов в Тюмени и Ишиме. Все они будут реализованы в 2022 году.
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Принявший участие в совещании в областном правительстве заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров отметил, что Минстрой добавит на платформе голосования окно обратной связи.
"Жители страны смогут оценить построенные объекты, внести свои предложения. Кроме этого, каждый проект будет сопровождать подробная информация: кто выполняет работы, сроки окончания", – сказал замминистра, слова которого цитирует пресс-служба губернатора.
Заместитель директора областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Наталья Якуба, выступая на совещании, сообщила, что в 2019 и 2020 годах в Тюменской области в общей сложности завершено 228 объектов благоустройства. По ее словам, общий объем финансирования составил почти три миллиарда рублей. Из них в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроены 47 объектов на 1,35 миллиарда рублей, уточнила Якуба.
 
Тюменская областьРоссияМаксим ЕгоровЖКХМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Тюменская областьТюмень
 
 
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