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В Тюменской области в этом году благоустроят 30 объектов

В Тюменской области в этом году благоустроят 30 объектов - РИА Новости, 06.07.2021

В Тюменской области в этом году благоустроят 30 объектов

В этом году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тюменской области планируется завершить 30 объектов благоустройства, в... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:20

2021-07-06T16:20

2021-07-06T16:20

тюменская область

россия

максим егоров

жкх

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

тюменская область

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 6 июл – РИА Новости. В этом году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тюменской области планируется завершить 30 объектов благоустройства, в том числе привести в надлежащее состояние 24 двора многоквартирных дома и создать пять общественных пространств в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатор области.Кроме того, областные власти намерены реализовать проект по благоустройству центрального парка в городе Заводоуковске, который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. "Работы на всех объектах идут по графику и должны быть завершены в ноябре", - отмечает пресс-служба.В 2021 году по результатам голосования на единой федеральной платформе, созданной Минстроем РФ по проекту "Формирование комфортной городской среды", жители Тюменской области выбрали шесть дизайн-проектов в Тюмени и Ишиме. Все они будут реализованы в 2022 году.Принявший участие в совещании в областном правительстве заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров отметил, что Минстрой добавит на платформе голосования окно обратной связи. Заместитель директора областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Наталья Якуба, выступая на совещании, сообщила, что в 2019 и 2020 годах в Тюменской области в общей сложности завершено 228 объектов благоустройства. По ее словам, общий объем финансирования составил почти три миллиарда рублей. Из них в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроены 47 объектов на 1,35 миллиарда рублей, уточнила Якуба.

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россия

тюменская область

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим егоров, жкх, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), тюменская область, тюмень