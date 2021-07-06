https://ria.ru/20210706/belorussiya-1740160331.html

Белоруссия заявила о сокращении диппредставительства Литвы

Белоруссия заявила о сокращении диппредставительства Литвы - РИА Новости, 06.07.2021

Белоруссия заявила о сокращении диппредставительства Литвы

Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что республика сократит до минимума дипломатическое представительство Литвы до отмены ею недружественных... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T19:06

2021-07-06T19:06

2021-07-06T19:19

светлана тихановская

мид белоруссии

белоруссия

литва

в мире

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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что республика сократит до минимума дипломатическое представительство Литвы до отмены ею недружественных инициатив.Пятого июля в Литве офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской получил дипломатический статус. По данным белорусского МИД, в связи с систематическими недружественными действиями Литвы в ведомство была вызвана временный поверенный в делах Литвы в республике Аста Андияускене."Очевидно, что с международно-правовой точки зрения правительство Литвы превратило свои суверенные полномочия в выстраивании межгосударственных отношений в фарс, в котором белорусская сторона не намерена принимать участие. В этой связи до временного поверенного в делах доведена информация о решении Беларуси сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в нашей стране на период до отмены ею вчерашней и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью", - говорится в заявлении.Как сообщили в МИД, на встрече с Андияускене было подчеркнуто, что "публичные рассуждения официальных лиц Литвы о т.н. "представительстве белорусской демократии" не имеют ничего общего с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года". В ведомстве убеждены, что это "лишь очередное странное решение МИД Литвы, которое … является ничтожным по своим международно-правовым основаниям и последствиям"."Вместе с тем решение призвано, очевидно, помочь литовским властям обосновать своим налогоплательщикам немалые финансовые расходы на содержание лиц, покинувших Беларусь и называющих себя ее представителями. Это, пожалуй, единственная логичная трактовка вчерашних вербальных эскапад главы МИД Литвы", - говорится в заявлении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.

https://ria.ru/20210705/sanktsii-1740012380.html

https://ria.ru/20210702/litva-1739684397.html

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мид белоруссии, белоруссия, литва, в мире