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В Минске оценили придание офису Тихановской в Литве дипстатуса
В Минске оценили придание офису Тихановской в Литве дипстатуса - РИА Новости, 06.07.2021
В Минске оценили придание офису Тихановской в Литве дипстатуса
Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что придание офису лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской дипломатического статуса в Литве... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:43
2021-07-06T18:43
2021-07-06T19:07
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что придание офису лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской дипломатического статуса в Литве продолжает серию "нелепых и откровенно враждебных шагов" в отношении Минска.Офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве 5 июля."В связи с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой, сегодня в министерство иностранных дел была вызвана временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Аста Андияускене. Литовскому дипломату указано, в частности, на категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса т.н. "Белорусского демократического представительства" в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом", - говорится в заявлении."Вышеупомянутое решение Литвы продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество", - подчеркнули в МИД республики.
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мид белоруссии, минск, литва, в мире
В Минске оценили придание офису Тихановской в Литве дипстатуса
18:43 06.07.2021 (обновлено: 19:07 06.07.2021)
В Минске придание офису Тихановской в Литве дипстатуса назвали враждебным шагом
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что придание офису лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской дипломатического статуса в Литве продолжает серию "нелепых и откровенно враждебных шагов" в отношении Минска.
Офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве 5 июля.
"В связи с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой, сегодня в министерство иностранных дел была вызвана временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Аста Андияускене. Литовскому дипломату указано, в частности, на категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса т.н. "Белорусского демократического представительства" в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом", - говорится в заявлении.
"Вышеупомянутое решение Литвы продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество", - подчеркнули в МИД республики.