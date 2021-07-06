Белорусы не почувствуют западных санкций, уверен премьер республики
© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко перед началом встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
© Sputnik / Сергей Ильин
Белорусский народ не почувствует влияния санкций Запада, заявил премьер республики
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Правительство Белоруссии адекватно оценивает возможные потери от санкций Запада, белорусский народ их влияния не почувствует, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко.
Ранее Головченко говорил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению президента Александра Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Кроме того, премьер говорил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП.
"Мы владеем обстановкой и абсолютно адекватно оцениваем возможные потери, которые могут последовать (за санкциями – ред.). Я уверен, что белорусский народ не почувствует этого влияния. Хотя именно на народ эти санкции и направлены", - приводит слова Головченко государственная газета "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.
По словам премьера, у правительства республики есть "разные модели и варианты действий", и какие из них применить, будет решаться в каждом конкретной ситуации.
Премьер-министр полагает, что одной из причин санкционного давления на Белоруссию является неплохое положение дел в ее экономике. В частности, он обратил внимание, что за пять месяцев текущего года экспорт республики вырос практически на треть, благодаря чему она дополнительно получила по экспорту товаров четыре миллиарда долларов. "Платежный баланс страны имеет самый лучший вид за последние десять лет. Сделанная в досанкционный период подушка безопасности поможет нам плавно пережить острую фазу", - убежден руководитель правительства.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.