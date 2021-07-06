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Лукашенко: Белоруссия не станет "отстойником" нелегальных мигрантов
Лукашенко: Белоруссия не станет "отстойником" нелегальных мигрантов - РИА Новости, 06.07.2021
Лукашенко: Белоруссия не станет "отстойником" нелегальных мигрантов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается превращать республику "в отстойник" нелегальных мигрантов, стремящихся в ЕС. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T12:13
2021-07-06T12:53
мигранты
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
европа
в мире
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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается превращать республику "в отстойник" нелегальных мигрантов, стремящихся в ЕС."Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу", - заявил во вторник Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам. Его слова приводит агентство Белта.Президент отметил, что Европа, где не хватает рабочих рук, "позвала этих людей". "А во-вторых, они же разрушили эти страны. Они фактически уничтожили Афганистан и вывели оттуда войска. Вы же видите, что там происходит: сейчас уже наши центрально-азиатские республики бывшего Советского Союза еле сдерживают этот поток. То есть появились беженцы", - отметил Лукашенко.Он заявил, что Белоруссия занималась и продолжит заниматься основными вызовами на границе, "насколько это необходимо, выгодно нашей стране и финансово возможно"."МИД и наше правительство (западные страны – ред.) упрекают в том, что мы отказываемся выполнять положения нашего договора о реадмиссии. Они хотят превратить Беларусь в отстойник: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в "концлагеря". Этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России", - подчеркнул Лукашенко.Он констатировал, что "люди бегут от войны и бегут туда, куда их пригласили". "Европейский союз же и льготы ввел соответствующие для тех, кто туда прибывает", - заметил президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.МИД Белоруссии заявил, что в качестве одной из ответных мер на санкции ЕС Минск начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом. Там подчеркнули, что белорусская сторона не может выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений.При этом Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Более тысячи нелегальных мигрантов было задержано на границе Литвы с Белоруссией с 1 июня, сообщила в понедельник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Власти Литвы 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210706/lukashenko-1740057444.html
https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210705/ukraina-1739916789.html
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мигранты, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, европа, в мире
Лукашенко: Белоруссия не станет "отстойником" нелегальных мигрантов
12:13 06.07.2021 (обновлено: 12:53 06.07.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на торжественном митинге, посвященном Дню независимости Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на торжественном митинге, посвященном Дню независимости Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Лукашенко заявил, что не собирается превращать Белоруссию "в отстойник" нелегальных мигрантов

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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается превращать республику "в отстойник" нелегальных мигрантов, стремящихся в ЕС.
"Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу", - заявил во вторник Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам. Его слова приводит агентство Белта.
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Президент отметил, что Европа, где не хватает рабочих рук, "позвала этих людей". "А во-вторых, они же разрушили эти страны. Они фактически уничтожили Афганистан и вывели оттуда войска. Вы же видите, что там происходит: сейчас уже наши центрально-азиатские республики бывшего Советского Союза еле сдерживают этот поток. То есть появились беженцы", - отметил Лукашенко.
Он заявил, что Белоруссия занималась и продолжит заниматься основными вызовами на границе, "насколько это необходимо, выгодно нашей стране и финансово возможно".
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"МИД и наше правительство (западные страны – ред.) упрекают в том, что мы отказываемся выполнять положения нашего договора о реадмиссии. Они хотят превратить Беларусь в отстойник: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в "концлагеря". Этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России", - подчеркнул Лукашенко.
Он констатировал, что "люди бегут от войны и бегут туда, куда их пригласили". "Европейский союз же и льготы ввел соответствующие для тех, кто туда прибывает", - заметил президент.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.
МИД Белоруссии заявил, что в качестве одной из ответных мер на санкции ЕС Минск начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом. Там подчеркнули, что белорусская сторона не может выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений.
При этом Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Более тысячи нелегальных мигрантов было задержано на границе Литвы с Белоруссией с 1 июня, сообщила в понедельник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Власти Литвы 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
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