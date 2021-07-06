https://ria.ru/20210706/arktika-1740126338.html

Маас заявил о необходимости пересмотра границ ИЭЗ в случае таяния льдов

Маас заявил о необходимости пересмотра границ ИЭЗ в случае таяния льдов - РИА Новости, 06.07.2021

Маас заявил о необходимости пересмотра границ ИЭЗ в случае таяния льдов

Таяние ледников в Арктике может привести к тому, что с активизацией экономической активности в регионе придется пересматриваться границ исключительных... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:46

2021-07-06T16:46

2021-07-06T16:46

россия

хайко маас

северный полюс

арктика

мид германии

в мире

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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Таяние ледников в Арктике может привести к тому, что с активизацией экономической активности в регионе придется пересматриваться границ исключительных экономических зон (ИЭЗ), заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Арктика будет становиться все более важной с точки зрения экологии, торговой политики, геостратегических факторов. Возможно, нужно будет по-новому определять исключительные экономические зоны, прокладывать пути торговли. <…> Некоторые пути будут открыты для мореплавания, по ним смогут ходить не только коммерческие судна, но и военные, а это значит - будут затронуты интересы безопасности России, потому что военные суда смогут ходить в тех районах, где раньше это было невозможно. Для этого нужно найти решение, все должны быть в этом заинтересованы", - заявил Маас на мероприятии "Геополитика на Северном полюсе - внешнеполитический взгляд на изменение климата", отвечая на вопрос о том, как он представляет себе перспективы региона через 20 лет.Кроме того, он отметил необходимость решения экологических вопросов в Арктике.

https://ria.ru/20210622/arktika-1738095447.html

россия

северный полюс

арктика

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россия, хайко маас, северный полюс, арктика, мид германии, в мире