https://ria.ru/20210706/arktika-1740126338.html
Маас заявил о необходимости пересмотра границ ИЭЗ в случае таяния льдов
Маас заявил о необходимости пересмотра границ ИЭЗ в случае таяния льдов - РИА Новости, 06.07.2021
Маас заявил о необходимости пересмотра границ ИЭЗ в случае таяния льдов
Таяние ледников в Арктике может привести к тому, что с активизацией экономической активности в регионе придется пересматриваться границ исключительных... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:46
2021-07-06T16:46
2021-07-06T16:46
россия
хайко маас
северный полюс
арктика
мид германии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729676344_0:227:3042:1938_1920x0_80_0_0_91cd29e765aa1a7c25221676528bf13c.jpg
БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Таяние ледников в Арктике может привести к тому, что с активизацией экономической активности в регионе придется пересматриваться границ исключительных экономических зон (ИЭЗ), заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Арктика будет становиться все более важной с точки зрения экологии, торговой политики, геостратегических факторов. Возможно, нужно будет по-новому определять исключительные экономические зоны, прокладывать пути торговли. <…> Некоторые пути будут открыты для мореплавания, по ним смогут ходить не только коммерческие судна, но и военные, а это значит - будут затронуты интересы безопасности России, потому что военные суда смогут ходить в тех районах, где раньше это было невозможно. Для этого нужно найти решение, все должны быть в этом заинтересованы", - заявил Маас на мероприятии "Геополитика на Северном полюсе - внешнеполитический взгляд на изменение климата", отвечая на вопрос о том, как он представляет себе перспективы региона через 20 лет.Кроме того, он отметил необходимость решения экологических вопросов в Арктике.
https://ria.ru/20210622/arktika-1738095447.html
россия
северный полюс
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729676344_238:0:2822:1938_1920x0_80_0_0_6640bfeb8f20b5e6a5bf5b584708ee3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хайко маас, северный полюс, арктика, мид германии, в мире
Маас заявил о необходимости пересмотра границ ИЭЗ в случае таяния льдов
МИД ФРГ: таяние льдов в Арктике может привести к необходимости пересмотра границ ИЭЗ