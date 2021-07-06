https://ria.ru/20210706/antonov-1740078425.html

Рябков: Россия рассчитывает, что Антонову обеспечат должный круг общения

Рябков: Россия рассчитывает, что Антонову обеспечат должный круг общения - РИА Новости, 06.07.2021

Рябков: Россия рассчитывает, что Антонову обеспечат должный круг общения

Москва рассчитывает, что послу России в Вашингтоне Анатолию Антонову будет обеспечен должный уровень и круг общения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T12:51

2021-07-06T12:51

2021-07-06T12:51

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает, что послу России в Вашингтоне Анатолию Антонову будет обеспечен должный уровень и круг общения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее Антонов, вернувшийся в Вашингтон после того, как почти три месяца провел в Москве на консультациях, заявил, что не все запросы на встречи, которые он подавал в Вашингтоне после саммита РФ-США, были удовлетворены. Он также отметил, что запросил встречи с руководством ФБР и ЦРУ, минобороны США, чтобы "глядя в глаза" поговорить о существующих проблемах. Вернуть послов в столицы договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден."Мы очень рассчитываем, что наши американские коллеги будут обеспечивать ему (послу РФ Анатолию Антонову - ред.) должный уровень и круг общения, потому что с контактами все же, по-прежнему не до конца отлажено, несмотря на то, что послы действительно вернулись и у посла Салливана фактически сразу после его возвращения наметился достаточно широкий круг общения в Москве. Здесь важна взаимность, мы на это тоже обращаем внимание", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

https://ria.ru/20210703/kiberataki-1739773852.html

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россия, фбр, министерство обороны сша, сергей рябков, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире