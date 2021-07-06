https://ria.ru/20210706/amur-1740050227.html

В Комсомольске-на-Амуре из-за приближающегося паводка ввели режим ЧС

В Комсомольске-на-Амуре из-за приближающегося паводка ввели режим ЧС - РИА Новости, 06.07.2021

В Комсомольске-на-Амуре из-за приближающегося паводка ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации из-за приближающегося паводка введен в Комсомольске-на-Амуре, сообщает во вторник городская администрация. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T10:38

2021-07-06T10:38

2021-07-06T10:43

амур (река)

комсомольск-на-амуре

происшествия

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ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за приближающегося паводка введен в Комсомольске-на-Амуре, сообщает во вторник городская администрация."С 5 июля на территории Комсомольска-на-Амуре введён режим ЧС. Такое решение было принято из-за приближающегося к городу гребня амурского паводка. У города его ожидают 14-18 июля с уровнем воды в 500-600 сантиметров. При этом неблагоприятный уровень Амура для Комсомольска составляет отметку в 450 сантиметров, опасный уровень – 650 сантиметров" - сообщается на сайте мэрии.Отмечается, что власти Комсомольска готовятся к защите города от паводка. Началось тампанирование выпусков ливневой канализации на улице Безымянной, проведена инспекция всех защитных сооружений. Созданы запасы грунта для закрытия проранов в дамбах."Все готово для тампанирования выпусков ливневой канализации на проспектах Мира, Интернациональном, улице Пионерской. Эта работа будет проведена при поднятии уровня воды до 6,5 метров. Ведётся подготовка к тампонированию водопропускных труб в дамбах на озере Мылки и на улице Дзержинского", - дополняется в сообщении.Там же уточняется, что направлена заявка в правительство края на выделение дополнительных насосов. Оповещаются дачники садоводств и жители ряда посёлков, которые могут оказаться в зоне подтопления. Для людей подготовлен к развёртываю пункт временного размещения (ПВР). В случае необходимости могут быть развёрнуты еще шесть ПВР.

https://ria.ru/20210702/priamure-1739599605.html

https://ria.ru/20210701/pavodki-1739380684.html

амур (река)

комсомольск-на-амуре

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амур (река), комсомольск-на-амуре, происшествия