Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/amur-1740050227.html
В Комсомольске-на-Амуре из-за приближающегося паводка ввели режим ЧС
В Комсомольске-на-Амуре из-за приближающегося паводка ввели режим ЧС - РИА Новости, 06.07.2021
В Комсомольске-на-Амуре из-за приближающегося паводка ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации из-за приближающегося паводка введен в Комсомольске-на-Амуре, сообщает во вторник городская администрация. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T10:38
2021-07-06T10:43
амур (река)
комсомольск-на-амуре
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577934284_0:182:1156:832_1920x0_80_0_0_f48ccace300ec9dd1cd98932196a010d.jpg
ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за приближающегося паводка введен в Комсомольске-на-Амуре, сообщает во вторник городская администрация."С 5 июля на территории Комсомольска-на-Амуре введён режим ЧС. Такое решение было принято из-за приближающегося к городу гребня амурского паводка. У города его ожидают 14-18 июля с уровнем воды в 500-600 сантиметров. При этом неблагоприятный уровень Амура для Комсомольска составляет отметку в 450 сантиметров, опасный уровень – 650 сантиметров" - сообщается на сайте мэрии.Отмечается, что власти Комсомольска готовятся к защите города от паводка. Началось тампанирование выпусков ливневой канализации на улице Безымянной, проведена инспекция всех защитных сооружений. Созданы запасы грунта для закрытия проранов в дамбах."Все готово для тампанирования выпусков ливневой канализации на проспектах Мира, Интернациональном, улице Пионерской. Эта работа будет проведена при поднятии уровня воды до 6,5 метров. Ведётся подготовка к тампонированию водопропускных труб в дамбах на озере Мылки и на улице Дзержинского", - дополняется в сообщении.Там же уточняется, что направлена заявка в правительство края на выделение дополнительных насосов. Оповещаются дачники садоводств и жители ряда посёлков, которые могут оказаться в зоне подтопления. Для людей подготовлен к развёртываю пункт временного размещения (ПВР). В случае необходимости могут быть развёрнуты еще шесть ПВР.
https://ria.ru/20210702/priamure-1739599605.html
https://ria.ru/20210701/pavodki-1739380684.html
амур (река)
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577934284_0:0:1156:867_1920x0_80_0_0_7104307f69cfb5fceb7be6977175822b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
амур (река), комсомольск-на-амуре, происшествия
В Комсомольске-на-Амуре из-за приближающегося паводка ввели режим ЧС
10:38 06.07.2021 (обновлено: 10:43 06.07.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк

В Комсомольске-на-Амуре из-за приближающегося паводка ввели режим чрезвычайной ситуации

Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за приближающегося паводка введен в Комсомольске-на-Амуре, сообщает во вторник городская администрация.
"С 5 июля на территории Комсомольска-на-Амуре введён режим ЧС. Такое решение было принято из-за приближающегося к городу гребня амурского паводка. У города его ожидают 14-18 июля с уровнем воды в 500-600 сантиметров. При этом неблагоприятный уровень Амура для Комсомольска составляет отметку в 450 сантиметров, опасный уровень – 650 сантиметров" - сообщается на сайте мэрии.
Вид на подтопленную территорию села Игнатьево в Амурской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 14:38Амурская область
Глав районов в Приамурье оценят по качеству реагирования на паводки
Отмечается, что власти Комсомольска готовятся к защите города от паводка. Началось тампанирование выпусков ливневой канализации на улице Безымянной, проведена инспекция всех защитных сооружений. Созданы запасы грунта для закрытия проранов в дамбах.
"Все готово для тампанирования выпусков ливневой канализации на проспектах Мира, Интернациональном, улице Пионерской. Эта работа будет проведена при поднятии уровня воды до 6,5 метров. Ведётся подготовка к тампонированию водопропускных труб в дамбах на озере Мылки и на улице Дзержинского", - дополняется в сообщении.
Там же уточняется, что направлена заявка в правительство края на выделение дополнительных насосов. Оповещаются дачники садоводств и жители ряда посёлков, которые могут оказаться в зоне подтопления. Для людей подготовлен к развёртываю пункт временного размещения (ПВР). В случае необходимости могут быть развёрнуты еще шесть ПВР.
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 12:12Амурская область
Глава Приамурья оценил подготовку юга региона к паводку
 
Амур (река)Комсомольск-на-АмуреПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
06:30На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26
06:30Петр и Феврония: загадочная история покровителей семьи и любви
06:09Полковник Макгрегор: США должны сотрудничать с Россией по Афганистану
06:04Россияне назвали приемлемую стоимость свадьбы
Лента новостейМолния