https://ria.ru/20210706/afganistan-1740150024.html

В США отчитались о ходе вывода военных из Афганистана

В США отчитались о ходе вывода военных из Афганистана - РИА Новости, 06.07.2021

В США отчитались о ходе вывода военных из Афганистана

США завершили вывод своих сил из Афганистана на 90%, сообщает центральное командование. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T18:14

2021-07-06T18:14

2021-07-06T18:23

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. США завершили вывод своих сил из Афганистана на 90%, сообщает центральное командование."Процесс вывода продолжается. По оценкам центрального командования, мы завершили весь процесс более чем на 90%", - говорится в сообщении.Отмечается, что минобороны США осуществило порядка 1 тысячи грузовых рейсов, вывезя 17 тысяч единиц различного оборудования. "Кроме того, минобороны Афганистана передано семь объектов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210625/afganistan-1738520741.html

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министерство обороны сша, афганистан, сша, в мире