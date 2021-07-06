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В США отчитались о ходе вывода военных из Афганистана
В США отчитались о ходе вывода военных из Афганистана - РИА Новости, 06.07.2021
В США отчитались о ходе вывода военных из Афганистана
США завершили вывод своих сил из Афганистана на 90%, сообщает центральное командование. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:14
2021-07-06T18:14
2021-07-06T18:23
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. США завершили вывод своих сил из Афганистана на 90%, сообщает центральное командование."Процесс вывода продолжается. По оценкам центрального командования, мы завершили весь процесс более чем на 90%", - говорится в сообщении.Отмечается, что минобороны США осуществило порядка 1 тысячи грузовых рейсов, вывезя 17 тысяч единиц различного оборудования. "Кроме того, минобороны Афганистана передано семь объектов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210625/afganistan-1738520741.html
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В США отчитались о ходе вывода военных из Афганистана
18:14 06.07.2021 (обновлено: 18:23 06.07.2021)
США на 90% завершили вывод военных из Афганистана