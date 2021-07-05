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В Подмосковье сократилось количество жалоб на отделку подъездов
В Подмосковье сократилось количество жалоб на отделку подъездов - РИА Новости, 05.07.2021
В Подмосковье сократилось количество жалоб на отделку подъездов
Государственная жилищная инспекция Московской области зафиксировала общее снижение количества обращений по вопросам отделки подъездов в многоквартирных домах... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:22
2021-07-05T16:22
2021-07-05T16:22
новости подмосковья
жкх
госжилинспекция
коломна
московская область (подмосковье)
краснознаменск
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Государственная жилищная инспекция Московской области зафиксировала общее снижение количества обращений по вопросам отделки подъездов в многоквартирных домах региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Согласно данным пресс-службы Госжилинспекции, удовлетворенность жителей предоставляемыми жилищно-коммунальными услугами выросла в 22 городских округах. Лидерами по темпам снижения количества обращений составили Лотошино (-89%), Черноголовка (-83%) и Шаховская (-50%)."Самой волнующей жителей коммунальной проблемой осталась некачественная уборка подъездов - 2690 заявок. Однако по сравнению с позапрошлой неделей жалоб на грязные места общего пользования стало меньше в 26 муниципалитетах. Наивысшие темпы снижения – у Краснознаменска (-83%), Лосино-Петровского (-75%) и Коломны (-67%)", - говорится в сообщении ведомства. Всего в течение минувшей недели Госжилинспекция Подмосковья обработала более 11 тысяч обращений жителей."Губернатор Московской области поручил вести ремонт подъездов ударными темпами, держать на постоянном контроле ход работ. Будем добиваться, чтобы тенденция к снижению количества сигналов о нарушениях отделки мест общего пользования стала устойчивой", – прокомментировала ситуацию руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
https://ria.ru/20210705/vaktsinatsiya-1739922433.html
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жкх, госжилинспекция, коломна, московская область (подмосковье), краснознаменск