https://ria.ru/20210705/zhaloby-1739962059.html

В Подмосковье сократилось количество жалоб на отделку подъездов

В Подмосковье сократилось количество жалоб на отделку подъездов - РИА Новости, 05.07.2021

В Подмосковье сократилось количество жалоб на отделку подъездов

Государственная жилищная инспекция Московской области зафиксировала общее снижение количества обращений по вопросам отделки подъездов в многоквартирных домах... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:22

2021-07-05T16:22

2021-07-05T16:22

новости подмосковья

жкх

госжилинспекция

коломна

московская область (подмосковье)

краснознаменск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40723/37/407233764_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_6ac839b4f3c194ac24e0745eda477e92.jpg

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Государственная жилищная инспекция Московской области зафиксировала общее снижение количества обращений по вопросам отделки подъездов в многоквартирных домах региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Согласно данным пресс-службы Госжилинспекции, удовлетворенность жителей предоставляемыми жилищно-коммунальными услугами выросла в 22 городских округах. Лидерами по темпам снижения количества обращений составили Лотошино (-89%), Черноголовка (-83%) и Шаховская (-50%)."Самой волнующей жителей коммунальной проблемой осталась некачественная уборка подъездов - 2690 заявок. Однако по сравнению с позапрошлой неделей жалоб на грязные места общего пользования стало меньше в 26 муниципалитетах. Наивысшие темпы снижения – у Краснознаменска (-83%), Лосино-Петровского (-75%) и Коломны (-67%)", - говорится в сообщении ведомства. Всего в течение минувшей недели Госжилинспекция Подмосковья обработала более 11 тысяч обращений жителей."Губернатор Московской области поручил вести ремонт подъездов ударными темпами, держать на постоянном контроле ход работ. Будем добиваться, чтобы тенденция к снижению количества сигналов о нарушениях отделки мест общего пользования стала устойчивой", – прокомментировала ситуацию руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

https://ria.ru/20210705/vaktsinatsiya-1739922433.html

коломна

московская область (подмосковье)

краснознаменск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, госжилинспекция, коломна, московская область (подмосковье), краснознаменск