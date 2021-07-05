https://ria.ru/20210705/zemletryasenie-1739861866.html

В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение - РИА Новости, 05.07.2021

В Каспийском море произошло землетрясение

Землетрясение силой 3,2 балла зафиксировано в Каспийском море, сообщает в понедельник азербайджанский центр сейсмологической службы. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T08:34

2021-07-05T08:34

2021-07-05T08:34

каспийское море

землетрясение

в мире

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БАКУ, 5 июл – РИА Новости. Землетрясение силой 3,2 балла зафиксировано в Каспийском море, сообщает в понедельник азербайджанский центр сейсмологической службы."В Каспийском море произошло землетрясение силой 3,2 балла", - говорится в сообщении.Толчки были зафиксированы в 04:02 (03:02 мск) на глубине 44 километра.

https://ria.ru/20210703/zemletryasenie-1739706530.html

каспийское море

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2021

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каспийское море, землетрясение, в мире