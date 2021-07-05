https://ria.ru/20210705/zemletryasenie-1739861866.html
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение - РИА Новости, 05.07.2021
В Каспийском море произошло землетрясение
Землетрясение силой 3,2 балла зафиксировано в Каспийском море, сообщает в понедельник азербайджанский центр сейсмологической службы. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T08:34
2021-07-05T08:34
2021-07-05T08:34
каспийское море
землетрясение
в мире
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БАКУ, 5 июл – РИА Новости. Землетрясение силой 3,2 балла зафиксировано в Каспийском море, сообщает в понедельник азербайджанский центр сейсмологической службы."В Каспийском море произошло землетрясение силой 3,2 балла", - говорится в сообщении.Толчки были зафиксированы в 04:02 (03:02 мск) на глубине 44 километра.
https://ria.ru/20210703/zemletryasenie-1739706530.html
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каспийское море, землетрясение, в мире
В Каспийском море произошло землетрясение
Азербайджанский сейсмологический центр сообщил о землетрясении в Каспийском море