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Путин подписал закон об удалении из интернета порочащей честь информации
Путин подписал закон об удалении из интернета порочащей честь информации - РИА Новости, 05.07.2021
Путин подписал закон об удалении из интернета порочащей честь информации
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выноситься решение об удалении из интернета... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T10:44
2021-07-05T13:23
россия
валерий газзаев
андрей альшевских
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
единая россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выноситься решение об удалении из интернета недостоверной или порочащей честь информации.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами выступили первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский (ЕР), глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев (СР) и член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских (ЕР).Основанием для принятия мер защиты в соответствии с законом будет являться подача гражданином заявления в прокуратуру о принятии мер по удалению недостоверной информации, которая порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления. Также необходимо будет приобщать к такому заявлению документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации. При этом поданное заявление и изложенные в нем сведения должны быть изучены и проверены на предмет обоснованности органами прокуратуры в порядке, определенном проектируемыми положениями федерального закона и актами генпрокурора.Согласно закону, проверку содержащихся в заявлении гражданина сведений региональная прокуратура осуществляет в течение десяти дней со дня подачи заявления, по ее результатам составляется заключение о наличии оснований для удаления такой информации. Далее в течение пяти дней генпрокурором России или его заместителем проверяется обоснованность принятого региональной прокуратурой заключения. В случае подтверждения предоставленных сведений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием об удалении недостоверной информации.По закону, после получения Роскомнадзором требования ГП ведомство принимает необходимые меры по удалению недостоверной информации, порочащей честь и достоинство человека или подрывающей его репутацию и связанной с обвинением в совершении преступления и "по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления".
https://ria.ru/20210617/gosduma-1737365206.html
https://ria.ru/20210609/zakonoproekt-1736291520.html
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россия, валерий газзаев, андрей альшевских, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, единая россия, владимир путин, общество
Путин подписал закон об удалении из интернета порочащей честь информации
10:44 05.07.2021 (обновлено: 13:23 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин подписал закон о внесудебном удалении данных, порочащих честь граждан

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выноситься решение об удалении из интернета недостоверной или порочащей честь информации.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Авторами выступили первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский (ЕР), глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев (СР) и член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских (ЕР).
Основанием для принятия мер защиты в соответствии с законом будет являться подача гражданином заявления в прокуратуру о принятии мер по удалению недостоверной информации, которая порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления. Также необходимо будет приобщать к такому заявлению документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации. При этом поданное заявление и изложенные в нем сведения должны быть изучены и проверены на предмет обоснованности органами прокуратуры в порядке, определенном проектируемыми положениями федерального закона и актами генпрокурора.
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В ГД внесли законопроект о блокировке сайтов, продающих запрещенные БАДы
Согласно закону, проверку содержащихся в заявлении гражданина сведений региональная прокуратура осуществляет в течение десяти дней со дня подачи заявления, по ее результатам составляется заключение о наличии оснований для удаления такой информации. Далее в течение пяти дней генпрокурором России или его заместителем проверяется обоснованность принятого региональной прокуратурой заключения. В случае подтверждения предоставленных сведений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием об удалении недостоверной информации.
По закону, после получения Роскомнадзором требования ГП ведомство принимает необходимые меры по удалению недостоверной информации, порочащей честь и достоинство человека или подрывающей его репутацию и связанной с обвинением в совершении преступления и "по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления".
 
РоссияВалерий ГаззаевАндрей АльшевскихФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФЕдиная РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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